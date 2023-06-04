طلب منها 50 ألف جنيه مقابل صورها..القصة الكاملة لابتزاز راندا عبد السلام

تعرضت الفنانة الشابة راندا عبد السلام لعملية ابتزاز وتهديد بنشر صور لها ، من شخص مقابل حصوله على 50 ألف جنيه ، لكن راندا لما تستسلم للتهديدات وتوجهت لتحرير محرر ضده لتحصل على حقها بالقانون .

وقامت اليوم نيابة الجيزة بإحالة المتهم بإبتزاز راندا عبد السلام إلى محكمة الجنايات ، وبعدها علقت راندا على القرار على حسابها على فيسبوك وكتبت : “ اوعى الفيديوهات الخادشة” .

الفنانة راندا عبد السلام

صور راندا عبد السلام

الجميع اعتقد ان هذا الشخص كان لديه صور وفيديوهات خادشة للحياء للفنانة راندا عبد السلام وابتزها بها مقابل المال ، وهو ما استدعى لجوء الفنانة للنيابة ، لكن الأمر غير ذلك تماماً والقصة لم تكن لها علاقة بصور خادشة .

وأكدت الفنانة راندا عبد السلام أن هذا الشخص الذي قام بتهديدها يستغل صورها بالحجاب قديما قبل دخولها عالم التمثيل ، وانها لا تخشى تلك الصور، لكنها لجأت للقانون لأن الشخص خدش حيائها في طريقته واسلوبه معها بالحديث ، وليس خوفاً من أمر الصور .

الفنانة راندا عبد السلام

من هي راندا عبد السلام ؟

هي فنانة عمرها 35 عام ، بدأت مشوارها الفني في عام 2020 ، ورصيدها الفني كله 5 أعمال فقط ، وكان أول عمل ظهرت به هو مسلسل طاقة خب مع يسرا اللوزي وأحمد حاتم .

ثم شاركت في مسلسل القمر أخر الدنيا مع الفنانة بشرى في سنة 2020 ايضا ، ثم ظهرت من جديد في مسلسل فارس بلا جواز ، ثم مسلسل زي القمر ، ومؤخراً شاركت راندا عبد السلام في الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم .

الفنانة راندا عبد السلام

الفنانة راندا عبد السلام تزوجت في سن صغير وانجبت 3 أطفال ثم انفصلت عن زوجها ، وتعرضت لأزمة صعبة بحياتها بعد وفاة طفل من أطفالها .

ومنذ فترة أعلنت راندا عبد السلام خطبتها للمخرج ياسين العصامي ، كما انها حريصة على التفاعل الكبير على مواقع التواصل الإجتماعي سواء بالصور أو المنشورات والمشاركة في التريندات .