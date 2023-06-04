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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طلب منها 50 ألف جنيه مقابل صورها..القصة الكاملة لابتزاز راندا عبد السلام

الفنانة راندا عبد
الفنانة راندا عبد السلام

تعرضت الفنانة الشابة راندا عبد السلام لعملية ابتزاز وتهديد بنشر صور لها ، من شخص مقابل حصوله على 50 ألف جنيه ، لكن راندا لما تستسلم للتهديدات وتوجهت لتحرير محرر ضده لتحصل على حقها بالقانون . 

وقامت اليوم نيابة الجيزة بإحالة المتهم بإبتزاز راندا عبد السلام إلى محكمة الجنايات ، وبعدها علقت راندا على القرار على حسابها على فيسبوك وكتبت : “ اوعى الفيديوهات الخادشة” . 

الفنانة راندا عبد السلام

صور راندا عبد السلام 

الجميع اعتقد ان هذا الشخص كان لديه صور وفيديوهات خادشة للحياء للفنانة راندا عبد السلام وابتزها بها مقابل المال ، وهو ما استدعى لجوء الفنانة للنيابة ، لكن الأمر غير ذلك تماماً والقصة لم تكن لها علاقة بصور خادشة . 

وأكدت الفنانة راندا عبد السلام أن هذا الشخص الذي قام بتهديدها يستغل صورها بالحجاب قديما قبل دخولها عالم التمثيل ، وانها لا تخشى تلك الصور، لكنها لجأت للقانون لأن الشخص خدش حيائها في طريقته واسلوبه معها بالحديث ، وليس خوفاً من أمر الصور . 

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فيديوهات خادشة.. أول رد من راندا عبدالسلام بعد قرار النيابة في واقعة ابتزازها

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أخبار الفن.. ابتزاز راندا عبدالسلام بفيديوهات خادشة.. حورية فرغلي: حجيت 7 مرات بعد دوري في فيلم كلمني شكرا

الفنانة راندا عبد السلام

من هي راندا عبد السلام ؟ 

هي فنانة عمرها 35 عام ، بدأت مشوارها الفني في عام 2020 ، ورصيدها الفني كله 5 أعمال فقط ، وكان أول عمل ظهرت به هو مسلسل طاقة خب مع يسرا اللوزي وأحمد حاتم . 

ثم شاركت في مسلسل القمر أخر الدنيا مع الفنانة بشرى في سنة 2020 ايضا ، ثم ظهرت من جديد في مسلسل  فارس بلا جواز ، ثم مسلسل زي القمر ، ومؤخراً شاركت راندا عبد السلام في الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم . 

الفنانة راندا عبد السلام

الفنانة راندا عبد السلام تزوجت في سن صغير وانجبت 3 أطفال ثم انفصلت عن زوجها ، وتعرضت لأزمة صعبة بحياتها بعد وفاة طفل من أطفالها  . 

ومنذ فترة أعلنت راندا عبد السلام خطبتها للمخرج ياسين العصامي ، كما انها حريصة على التفاعل الكبير على مواقع التواصل الإجتماعي سواء بالصور أو المنشورات والمشاركة في التريندات . 

الفنانة راندا عبد السلام
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