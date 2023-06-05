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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التعليم العالي: استحدثنا مسارا جديدا في منظومة التعليم الفن.. ورسالة خاصة لطلاب الثانوية العامة

عادل عبد الغفار،
عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي

خصص برنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة” فقرة خاصة مع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للحديث عن جهود الدولة في تطوير الجامعات والتعليم الفني والمستشفيات الجامعية…


التعليم العالي توجه رسالة خاصة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور
وجه عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حديثه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، قائلا: التعليم العالي لا يرتبط بالوزارة فقط ولكنه توجه للدولة.
وأضاف أنه وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات لا توجد أي لائحة دراسية لأي كلية أو معهد على مستوى مصر، يمكن أن تستمر أكثر من 5 سنوات، متابعا: هذا القرار يعني تغيير المناهج الدراسية والمقررات العلمية.

 

التعليم العالي: 35 مليار جنيه رصدتها الدولة لتطوير المستشفيات الجامعية
قال عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تم الإعلان عن وجود 37 جامعة مصرية في تصنيف التايمز، الخاص بالتنمية المستدامة للجامعات، متابعا: تلك الجامعات لهم دور في التنمية ومواجهة الامية والحفاظ على البيئة

التعليم العالي: أصبح لدينا الآن 92 جامعة و175 معهدا
قال عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن التعليم العالي حذى باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية والقيادة السياسية، متابعا: الجامعة المصرية اصبحت منفتحة بشكل كبير على المجتمع.

وأضاف أن كافة الجامعات المصرية ساهموا في مبادرة حياة كريمة ومحو الامية، منوها بأن الجامعات محت أمية ما يقارب من مليون مواطن، خلال الـ 3 سنوات الماضية.

عادل عبدالغفار: مصر استحدثت مسارا جديدا في منظومة التعليم الفني
قال عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات المصرية استفادت بشكل كبير وقوي من أزمة جائحة كورونا، نتيجة الاعتماد على التكنولوجيا والتعليم عن بعد.

وأضاف: هناك نقلة نوعية كبيرة في التحول الرقمي داخل الجامعات، متابعا: الدولة استثمرت مبالغ ضخمة في تطوير البنية التحتية التكنولوجية.

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