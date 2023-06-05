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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

مأساة فتاة تحولت لتريند|إسراء: كتب كتابي كمان يومين وصحيت لقيت نفسي كده.. فيديو

البلوجر إسراء أحمد
البلوجر إسراء أحمد

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بشكل كبير مع صورة ومنشور لإحدى الفتيات تدعى إسراء، استيقظت يوما لتفاجأ بإحمرار غريب في عينيها، قبل زفافها بأيام معدودات، لتصاب بصدمة بسبب إقتراب موعد الزفاف. 

مأساة إسراء تتحول إلى ترند

 

وكتبت إحدى الفتيات تدعى إسراء أحمد “بلوجر”، منشورا تحول إلى ترند تعاطف على فيسبوك، لما يمثل من حالة إنسانية.

وكتبت اسراء عبر حسابها على فيسبوك: "انا واحده كان كتب كتابها كمان كام يوم، وكنت بحضر الفستان والقاعة وتفاصيل كثير قوي، كنت بنزل لكم فيديوهات سلسلة العروسة تكون ازاي، لما اعمل حاجه بوريكم انا بعمل ايه".

احمرار عين أصاب الفتاة 

 

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وأضافت: "كانت الامور ماشيه تمام، اه كان في شويه مشاكل بسيطة وحاجات تضايق برده بسيطة، لكن مش للدرجه دي، نمت صحيت لقيت عيني بالشكل ده، كشفت والعلاج ولا جايب نتيجة، ولا فاهمة ولا حد مشخص لي ده ايه ولا ده سببه ايه، كل يوم بنام واصحى بتزيد اكتر، فرح اتأجل، وحاجات كثير باظت عندي، غير طبعا النفسية، غير ان انا ببص لنفسي في المراية ان انا كنت مفروض اكون عروسة، فجأة بقى ده شكلي".

وتابعت: "الحمد لله على كل شيء، بس محتاجة ان انتم تدعولي دعوة من قلبكم، وما تنسونيش من دعواتكم".

نزيف تحت الملتحمة وبيروح خلال أيام

الدكتور جمال أبو المعاطي، أخصائي عيون، كتب: "هذا لا يُقلق، ممكن يحدث لأي أحد، نزيف تحت الملتحمة وبيروح في فترة من عشرة الى خمسة عشر يوما، ويحدث بسبب الضغط المرتفع، والإجهاد".

وأضاف: "على ما يبدو من المنشور، فإن التفكير في مستلزمات الزواج، أصاب إسراء بتوتر وإرتفاع في ضغط الدم، أثر على العين، لكنه سيزول خلال أيام، لذا لا داعي للقلق". 

وكتبت إحدى المتابعات للمنشور إسراء: "نزيف خارجي بالعين، عبارة عن شرايين رفيعة انفجرت بالعين، شيئ سطحي وعادي، وما بيعمل أي تأثير على الرؤية، وده لعدة أسباب، "عطسة قوية، حمل شيء ثقيل، حرارة، ضغط".

مأساة إسراء بلوجر اسراء احمد

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