شبورة ونشاط رياح وأمطار.. ظواهر جوية متوقعة اليوم والأرصاد تحذر من الطقس

لا تزال حالة الطقس تمثل الشغل الشاغل للمواطنين خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد حالة التقلبات الجوية والنشاط الغريب للرياح والعواصف التي هبت مؤخرا على القاهرة والمحافظات، وتسببت في حاله من القلق للمواطنين.

حالة الطقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 6 يونيو 2023، حيث توقعت استمرار الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، أما عن حالة الطقس ليلا سيكون معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.