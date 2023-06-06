إجراءات جديدة فى مكة المكرمة استعداداً لموسم الحج

أنهت أمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة ، ممثلة في وكالة التشغيل والصيانة التجهيزات، تهيئة الخمس مواقف على مداخل مكة المكرمة، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 1.88 مليون متر مربع، وذلك لاستقبال المركبات خلال موسم الحج لعام 1444هـ، تماشيا مع خطة منع دخول السيارات إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وبحسب وسائل إعلام سعودية ، أوضحت الأمانة بأنها تولي عناية كبرى بهذه المواقف نظراً لأهميتها خلال المواسم في تخفيف العبء داخل مدينة مكة المكرمة، مشيراً إلى أنه قد جرى تشكيل عدد من الفرق الفنية لتفقد وتهيأة تلك المواقف خلال الموسم، وتوفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء مناسكهم في أمن واطمئنان.

وأشارت إلى تهيئة المرافق الملحقة بمواقف السيارات، والمشتملة على مجمعات الدوائر الحكومية، وصالات انتظار الحجاج، ودورات مياه، حيث جرى تجهيز مقرات الجهات الحكومية المشاركة في أعمال موسم الحج، وتنفيذ أعمال السفلتة والترصيف والتخطيط والترقيم والإنارة والتشجير.

وبينت الأمانة، أن الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات المنتشرة على مداخل العاصمة المقدسة تبلغ 50 ألف مركبة.