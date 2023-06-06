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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يصيب المناطق الخاصة ومؤلم .. اكتشف أعراض القلاع عند النساء والرجال

الرجل والمرأة
الرجل والمرأة

يعد القلاع من الأمراض الفطرية الشائعة تصيب الرجال والنساء وعادة ما تكون غير ضارة ولكنها قد تكون غير مريحة وتستمر في العودة بعد التشافى منها.

ووفقا لما جاء فى موقع “nhs” لا يتم تصنيف مرض القلاع على أنه عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي (STI) لذا فلاخوف من الأزواج 

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أعراض القلاع عند النساء


إفرازات مهبلية بيضاء غالبًا مثل الجبن القريش والتي لا تشم عادة
حكة وتهيج حول المهبل
وجع ولاذع أثناء ممارسة العلاقة الحميمة أو عند التبول


أعراض القلاع عند الرجال


تهيج وحرقان واحمرار حول رأس القضيب وتحت القلفة
إفرازات بيضاء (مثل الجبن)
رائحة كريهة
صعوبة في سحب القلفة


القلاع في مناطق أخرى
يمكن أن يؤثر القلاع على مناطق أخرى من الجلد ، مثل الإبطين والفخذ وبين الأصابع.

عادة ما يتسبب هذا في ظهور طفح جلدي أحمر اللون أو مؤلم أو مثير للحكة ينتشر مع إفرازات بيضاء أو صفراء. قد لا يكون الطفح الجلدي واضحًا جدًا على البشرة الداكنة.

في بعض الأحيان ، لا يسبب مرض القلاع أي أعراض على الإطلاق. 

القلاع فى الفم
القلاع فى الفم
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