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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار BMW 420 موديل 2023 الجديدة| صور

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية الألمانية BMW باقة من السيارات القوية بالسوق المصري في فئات الهاتشباك والسيدان والكروس أوفر، وتعتبر 320 BMW موديل 2023 أحد أشهر سيارات السيدان الفاخرة التي طرحتها العلامة البافارية في السوق المصرية.

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320 BMW موديل 2023 

محرك السيارة 320 BMW موديل 2023

جاءت السيارة 320 BMW موديل 2023 بثلاثة أنواع من المحرك في السوق المصري:

المحرك الأول: يضخ قوة تصل الى 170 حصانا، سعة 1600 سي سي تيربو، 4 سلندر،  ونظام دفع حلفي للعجلات، وناقل سرعات أوتوماتيكي يتألف من 8 سرعات،  وعزم أقصى للدوران يصل الى 250 نيوتن/متر، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 8.1 ثانية.

 

المحرك الثاني: يضخ قوة تصل الى 258 حصانا، سعة 2000 سي سي تيربو، 4 سلندر، ونظام دفع حلفي للعجلات، وناقل سرعات أوتوماتيكي يتألف من 8 سرعات، وعزم أقصى للدوران يصل الى 400 نيوتن/متر، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 5.9 ثانية.

 

المحرك الثالث: يضخ قوة تصل الى 510 حصانا، ونظام دفع حلفي للعجلات، سعة 3000 سي سي تيربو، 6 سلندر، وناقل سرعات أوتوماتيك يتألف من 8 سرعات.

320 BMW موديل 2023 

قياسات وأبعاد السيارة 320 BMW موديل 2023

تتوفر السيارة 320 BMW موديل 2023 بطول كلي 4.624 متر، وعرض الكلي 1.811 متر، وارتفاع الكلي: 1.416 متر، وقاعدة العجلات: 2.810 متر، وسعة صندوق السيارة 480 لترا.

320 BMW موديل 2023 

أسعار السيارة 320 BMW موديل 2023 

الفئة الأولى ADVANTAGE بقيمة قدرها 2,150,000 جنيه

الفئة الثانية LUXURY بقيمة قدرها 2,300,000 جنيه      

الفئة الثالثة SPORT بقيمة قدرها 2,400,000 جنيه

الفئة الرابعة M SPORT بقيمة قدرها 3,100,000 جنيه

الفئة الخامسة M340I XDRIVE بقيمة قدرها 3,470,000 جنيه

الفئة السادسة M3 بقيمة قدرها 6,600,000 جنيه

الفئة السابعة M3 COMPETITION بقيمة قدرها 7,500,000 جنيه

الفئة السابعة COMPETITION X DRIVE بقيمة قدرها 7,800,000 جنيه

BMW 420 الكروس اوفر الهاتشباك BMW 320 BMW

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