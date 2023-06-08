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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تناول 15 حبة ترمس كل يوم.. ولن تتوقع ما سيحدث

صدى البلد

 

الترمس من التسالي التي يحبها الكبار والصغار على حد سواء، وهو المفضل لنا على الشاطئ وفي النزهات وفي جلسات السهر العائلية لطعمه المميز والخفيف بنفس الوقت، وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من فوايد الترمس وفقا لموقع بولد سكاى.


صرّح متخصصون أن تناول 15 حبة ترمس في كل يوم تساعدك على خسارة الوزن لأنه يحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، وله خصائص تجعله محارب للسرطان وينظم نسبة السكر في الجسم.
طريقة عمل الترمس
إليك بعض من فوائد الترمس بالتفصيل:
الترمس غني بالماغنسيوم الذي يقوي العظام ويحافظ على صحتها ونموها كما يعزز العضلات ويحمي المخ والأوعية الدموية.
يحمي الجهاز العصبي ويمنع الإصابة بجلطات المخ لأنه يحتوي على حمض الفوليك والثيامين.
يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف التي تخفف الشعور بالجوع ونسبة من البروتينات والكربوهيدرات التي تقوي نمو الخلايا في الجسم.
تعرف على فوائد الترمس
الترمس ينشط صحتك الإنجابية وينشط الجينات لأنه يحتوي على الزنك.
الترمس يشعرك بالشبع السريع الذي يدوم لفترات طويلة ويؤجل شعور الجوع، مما يساعدك على خفض وزنك.

الشعور بالجوع طريقة عمل الترمس يقوي العظام خسارة الوزن

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