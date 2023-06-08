البحوث الفلكية: العمل على إنشاء قبة محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي

باستخدام أشعة الليزر

قال الدكتور مكرم خليل، رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء السابق، والمشرف على محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفصائي، إن المعهد يعمل علي إنشاء محطة جديدة باستخدام أشعة الليزر لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، والعمل جارٍ لتركيب القبة الخاصة بالمحطة، والتي سيتم وضع التلسكوب بها.

وأضاف أن الجانب الصيني بدأ منذ شهر في العمل على إنشاء القبة ويستمر العمل لمدة شهر آخر، وبعد ذلك سيتم العمل على إنشاء القبة الثانية بالمحطة.

ويعقد المعهد القومي للبحوث الفلكية، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس 8 يونيو، للحديث عن محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفصائي، التي تم إنشاؤه بالتعاون مع الشركاء من دولة الصين.

ويأتي هذا في إطار التحديثات البحثية التى يقوم بها المعهد، خاصة فى مجال أبحاث الفضاء ورصد الحطام الفضائي.

وكان قد أعلن المعهد فى وقت سابق، أن محطة رصد الاقمار الصناعية والحطام الفضائي تعمل باستخدام أشعة الليزر لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي بالإضافة إلى أن المحطة الخاصة برصد الحطام الفضائي تأتي بالتعاون مع الجانب الصيني.