195 جنيها للكيلو.. انخفاض أسعار اللحوم واستيراد 30 ألف رأس

تعمل الدولة المصرية على توفير كميات كبيرة من اللحوم والأضاحي، قبل حلول عيد الأضحي المبارك، بهدف توفير المعروض من اللحوم بكميات كبيرة، ما يتيح فرصة لخفض أسعار اللحوم، وفي إطار هذه الجهود، لجأت مصر إلى 5 دول لاستيراد كميات كبيرة من اللحوم قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، إن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية، على توسيع وتنويع مصادر ومناشئ استيراد اللحوم، حية ومجمدة، موضحا أنه تم التعاقد مع عددا من الدول الإفريقية إلى جانب الهند لاستيراد اللحوم وهذه الدول هي كالتالي:

السودان.

جيبوتي.

تنزانيا.

أوغندا.

استيراد اللحوم وتنويع المناشئ

وأوضح المصيليحي، أمس الخميس أن تنويع مناشئ استيراد اللحوم سوف يساهم في زيادة المعروض وتوفير كميات كبيرة من اللحوم لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة عن الأسعار في السوق المحلي، مشيرا إلى أنه وصلت بالفعل كميات كبيرة من الرؤوس المتعاقد عليها بهذه المجازر والمحاجر.

شركة جنوب الوادي للتنمية بتوشكى.

ومجزر ومحجر سفاجا بالغردقة.

مجزر أبو ‏سمبل بأسوان.

وأكد وزير التموين أنه يتم حاليا التعاقد من خلال هيئة السلع التموينية، على توفير 5000 طن لحوم مجمدة برازيلي، ومتوقع طرحها بأسعار تنافسية تسهم في تخفيض واستقرار أسعار اللحوم المجمدة، فضلا عن اتخاذ إجراءات التعاقد على 1000 طن لحوم هندية مجمدة متوقع وصولها ‏هذا الشهر.

استيراد آلاف من رؤوس الماشية

وفي تقرير أخر، تلقاه وزير التموين، من اللواء أحمد حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، كشف عن توافر كميات كبيرة من رؤوس الماشية بمصر موزعة كالتالي:

2600 رأس ماشية بقري حي بمحجر ومجزر شركة جنوب الوادي للتنمية بتوشكى.

5000 رأس بقري تم حجرها وحجزها بدولة السودان تمهيدا لشحنها إلى مصر وتسير إجراءات الشحن بشكل طبيعي الآن.

أما عن الرؤوس التي سيتم التعاقد عليها خلال الفترة المقبلة، وفي إطار سياسة مصر لتنويع مناشئ ومصادر استيراد اللحوم، قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعاون والتنسيق مع الشركة المصرية السودانية والحصول على الموافقات الاستيرادية اللازمة وفتح الاعتمادات المستندية للاستيراد من دولة جيبوتي لما يقرب من 10 آلاف رأس بقري.

واستقبل ميناء سفاجا البحري سفينة محملة بـ2500 رأس ماشية قادمة من جيبوتي، لتصل الكميات التي تم استلامها حتى الآن إلى 5 آلاف رأس من إجمالي الشحنات المتعاقد عليها، وذلك في إطار خطة الوزارة لاستعدادات عيد الأضحى المبارك، كما أوضح التقرير أنه جار وصول 5000 رأس أغنام من تنزانيا من خلال الشركة المصرية السودانية ومتوقع وصولها الفترة الحالية وذبحها بمجزر الأدبية بالسويس، فضلا عن كمية 5000 ذبيحة ضأن مبردة من أوغندا مخطط وصولها هذا الشهر.

وأكد أحمد حسنين – الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية على توافر 4000 طن كأرصدة من الدواجن المجمدة المستوردة تكفي لتغطية الاحتياجات، بالإضافة إلى التعاقد على ‏استيراد أوراك/ صدور دواجن مجمدة بإجمالي كمية 600 طن، وسيتم طرحها للمستهلك بأسعار مناسبة، مؤكدا أن الشركة تزيد الضخ اليومي للحوم الطازجة والمجمدة وطرحها في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي ومشروع السيارات المتنقلة والشوادر المختلفة بالمحافظات مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك لتلبية احتياجات المواطنين منها.‏

انخفاض أسعار اللحوم

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال أن تلك اللحوم يتم الكشف ‏البيطري عليها من دول المنشأ والكشف الطبي عليها أيضا بعد دخولها ‏الأراضي المصرية قبل ذبحها، مؤكدا أن اللحوم الحية تذبح بالمجازر ‏المصرية ويتم الكشف الطبي عليها قبل طرحها بالمجمعات الاستهلاكية.‏

من ناحية أخرى، أكد رمضان الشحات، مدير المكتب الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار اللحوم الحرة التى تباع بالأسواق، بدأت تنخفض بنسبة من 10% إلى 15%، وذلك بعد استيراد كميات كبيرة من الماشية وصل عددها إلى 30 ألف رأس ماشية، مشيرا خلال تصريحات إعلامية أن أسعار اللحوم 195 جنيهًا في منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ القوات المسلحة والسيارات المتنقلة المنتشرة على مستوى المحافظات الجمهورية.