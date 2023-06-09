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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على إيرادات فيلم شوجر دادي في السينمات أمس

بوستر فيلم شوجر دادي
بوستر فيلم شوجر دادي

حقق فيلم شوجر دادي حتى الآن 4،258،585 جنيهًا حتى الآن على مدار 16 يومًا في دور السينما المصرية.

 

وحصد الفيلم  بالأمس الخميس 8 يونيو ؛ إيرادات وصلت إلى  263،016 جنيه.


أحداث شوجر دادي:

تدور أحداث شوجر دادي في إطار كوميدي، من خلال  مناقشة أزمة منتصف العمر، والتي تقلب الأحداث رأسًا على عقب.

 

أبطال الفيلم

الفيلم بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، حمدي الميرغني، مصطفى غريب، مي الغيطي، محمد محمود، فرح الزاهد، الراقصة جوهرة ومن  تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم وإنتاج شركة نيوسنشري، توزيع داخلي دولار فيلم، وتوزيع خارجي شركةأورينت، وشارك في الإنتاج شركات أفلام مصر العالمية، سينرجي، ماجيك بينز، وفيلم سكوير.

عودة تامر هجرس

يمثل فيلم شوجر دادى عودة للفنان تامر هجرس بعد 5 سنوات من آخر مشاركة له في فيلم “الديزل” عام 2018.

يعد التعاون الثاني بين الثلاثي ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني بعد فيلم ماما حامل 2021.

ويشهد الفيلم أول تجربة تمثيل حقيقية للراقصة جوهرة وبشكل مختلف عن دور الراقصة التقليدية .

جدير بالذكر أن فيلم شوجر دادي يحتفظ بالصدارة في شباك التذاكر بالسينمات المصرية منذ طرحه الأيام الماضية ، متفوقا على أفلام عديدة مثل يوم 13 وهارلي وابن الحاج أحمد وبعد الشر ورهبة.

فيلم شوجر دادي ليلى علوي بيومي فؤاد

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