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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد فيديو المدرسة | ابنة محمد رمضان تصدم جمهورها بتصرّف غامض

صدى البلد

بدأت حنين محمد رمضان بفرض نفسها على منصات التواصل الاجتماعي بنشرها فيديوهات على تطبيق تيك توك، ووجدت من تلك الفيديوهات مدخلا للتواصل مع جمهور والدها وخلق مساحة فنية لها لتكوين جمهور خاص بها.


ولكن الغريب أن ابنة محمد رمضان بعد إثارتها الجدل بأكثر من فيديو تغلق التعليقات على جمهورها، وتترك لهم التفاعل باللايك فقط.

نشرت حنين، ابنة الفنان محمد رمضان، فيديو حديثا لها من داخل مدرستها تقوم فيه بالرقص مع زملائها، حيث ظهرت فى أول الفيديو بملابس كاجوال فيما قامت بتغيير ملابسها وكأنها بحفلة تنكرية، ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من جمهورها على الصفحة، واعتبره البعض الآخر فيديو صادمًا. 

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أما الفنان محمد رمضان فلم يتفاعل مع فيديو ابنته ونشر عبر حسابه على إنستجرام فيديو تكريمه بجائزة، بجانب فيديو آخر من وجوده في بيروت.

واحتفل الفنان محمد رمضان، مؤخرا، بعيد ميلاده الـ35، بأحد الفنادق الشهيرة بطريقة مثيرة.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو يظهر من خلاله إهدائه تورتة شيكولاتة مزينة بالذهب والدولارات والسيجار، وهي الأشياء التي أثار بها جدلا واسعا خلال الفترة الماضية.

 

جولة محمد رمضان فى أمريكا

وكان محمد رمضان قد أحيا خلال جولته بأمريكا أربع حفلات دفعة واحدة في ولايات مختلفة، بدأها بحفل بولاية ديترويت يوم 29 من شهر أبريل الماضي، ثم ولاية كاليفورنيا يوم 5 من شهر مايو وبعدها حفل بولاية تكساس يوم 6 من نفس الشهر، والحفل الأخير في ولاية نيو جيرسي.

 

إجازة محمد رمضان 
وحصل محمد رمضان على إجازة عقب احتفله بعيد ميلاده وقام بالسفر فى العديد من الدول الاوربية لقضاء إجازته بعد المجهود الذي بذله الفترة الماضية فى تصوير أحدث أعماله جعفر العمدة وفيلم هارلي، بالإضافة إلى مشاهد فيلمه الجديد ع الزيرو المفترض طرحه فى موسم عيد الأضحي.

ابنة الفنان محمد رمضان ابنة محمد رمضان ابنة شيرين التواصل الاجتماعي الفنان محمد رمضان بالرقص مع زملائها جعفر العمدة جدلا واسعا

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