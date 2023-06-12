اسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن أسعار السلع والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم اسعار الذهب والدولار ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وحالة الطقس، ونستعرضها فيما يلي:
الحلم يتحقق.. تراجع سعر الذهب بقوة إلى أقل من 2000 جنيه الآن
يبحث الكثير يوميا عن سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر 12-6-2023 ، إذ يهتم الكثير بسعر الأصفر بعدما شهد أكبر موجة تراجع في تاريخ المعاملات في محلات الصاغة.
الحديد يتراجع بقوة لأول مرة منذ العام الماضي عالميا|وهذه قيمة الطن الآن
يهتم الكثير بالبحث عن اسعار الحديد اليوم خاصة الراغبين في البناء الجديد، إذ انخفضت أسعار خام الحديد عالميا لأول مرة عند مستوى لم تصل له منذ ديسمبر الماضي.
أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 12-6-2023
استقرت اسعار الدولار الأمريكي امام الجنيه للشهر الثالث علي التوالي في البنوك العاملة في مصر دون اي ارتفاعات.
ساعات وتبدأ العاصفة الجديدة استعدوا.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الغد
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تأثر البلاد بحالة سريعة من التقلبات الجوية تتأثر بها البلاد، خلال طقس الغد الثلاثاء، والتي تشمل عاصفة جديدة مع ارتفاع درجات الحرارة.
دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف
يبحث الكثير عن أرقام الطوارئ، فهي تعتبر أهم ما يلجأ له الشخص حالة حدوث الأزمات والطوارئ في المنزل أو على الطرق، ويقدم موقع “صدى البلد” ضمن نشرة خدماته اليومية، هذه الأرقام الخاصة بالجهات المختلفة، للاستعانة بها حال حدوث طارئ.
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 12-6-2023 في القاهرة والمحافظات
يهتم الكثير بالبحث عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.