اسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن أسعار السلع والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم اسعار الذهب والدولار ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وحالة الطقس، ونستعرضها فيما يلي:

يبحث الكثير يوميا عن سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر 12-6-2023 ، إذ يهتم الكثير بسعر الأصفر بعدما شهد أكبر موجة تراجع في تاريخ المعاملات في محلات الصاغة.

يهتم الكثير بالبحث عن اسعار الحديد اليوم خاصة الراغبين في البناء الجديد، إذ انخفضت أسعار خام الحديد عالميا لأول مرة عند مستوى لم تصل له منذ ديسمبر الماضي.

استقرت اسعار الدولار الأمريكي امام الجنيه للشهر الثالث علي التوالي في البنوك العاملة في مصر دون اي ارتفاعات.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تأثر البلاد بحالة سريعة من التقلبات الجوية تتأثر بها البلاد، خلال طقس الغد الثلاثاء، والتي تشمل عاصفة جديدة مع ارتفاع درجات الحرارة.

يبحث الكثير عن أرقام الطوارئ، فهي تعتبر أهم ما يلجأ له الشخص حالة حدوث الأزمات والطوارئ في المنزل أو على الطرق، ويقدم موقع “صدى البلد” ضمن نشرة خدماته اليومية، هذه الأرقام الخاصة بالجهات المختلفة، للاستعانة بها حال حدوث طارئ.

يهتم الكثير بالبحث عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.