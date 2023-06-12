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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متجاهلا الهجوم المضاد .. بوتين يحتفل بـ يوم روسيا ويسلم ميداليات للأبطال

بوتين
بوتين

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين المواطنين الروس بمناسبة "يوم روسيا"، مؤكدا أن هذا اليوم يعبر عن وحدة الشعب الروسي.

وقال بوتين في كلمة له في الكرملين “أهنئ الجميع بالعيد، في يوم روسيا! يمثل هذا اليوم استمرارا لتاريخ عظمة ومجد الوطن الممتد لتاريخ لقرون، ويؤكد وحدة شعبنا متعدد الجنسيات، وهو موقف دافئ تجاه الوطن الأم.. هذه المشاعر تلامس كل واحد فينا.. اليوم وفي هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها روسيا، هذه المشاعر توحد مجتمعنا بشكل أقوى، وتدعم أبطالنا، المشاركين في العملية العسكرية الخاصة”.

 

واضاف بوتين :" حب الوطن، والمسؤولية عن مصير الوطن ورثناها من أسلافنا، الذين حققوا عملا عظيما وانتصارات عسكرية.. اليوم نحن نقدر وندرك تماما ما تعنيه إنجازاتهم، وتصميمهم الراسخ في الدفاع عن أرضنا، والعمل من أجل ازدهار الوطن والمنفعة العامة".

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وأعرب بوتين حسبما نقلت “ار تي” :"هذه التقاليد مقدسة بالنسبة لنا.. نحن مخلصون للتقاليد، والمواطنين الروس البارزين الذين سيحصلون على نجوم ذهبية لأبطال العمل وشارات الحائزين على جائزة الدولة كأكبر دليل على ذلك".

ومن المقرر أن  يقدم الرئيس الميداليات الذهبية في حفل تسليم جوائز الدولة، في الكرملين، لعدد من الأشخاص المتميزين في مجالات العمل، وحقوق الإنسان وفي الأنشطة الإنسانية والخيرية.

 

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