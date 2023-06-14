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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جيل بكرة| استمرار ندوات التعليم الصحي بالبرنامج الصيفي للأطفال بمساجد شمال سيناء

ندوات التعليم الصحى
ندوات التعليم الصحى للأطفال بسيناء

واصلت مديرية الصحة شمال سيناء  ، تنفيذ ندوات التعليم الصحي بالبرنامج الصيفى للأطفال بمساجد المحافظة تحت شعار: «جيل بكرة يكبر بصحة» ، تحت رعاية  الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة وبتكليف من الدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائي .


جيل بكرة :

وأكد الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام استمرار ندوات التعليم الصحى بالبرنامج الصيفى للأطفال بمساجد المحافظة تحت شعار: «جيل بكرة يكبر بصحة» 

مشيرا إلى انطلاق حملات توعية مشتركة عن أهمية التوعية والتعليم الصحي   للحد من انتشار الأمراض بالبرنامج الصيفي للأطفال التابع لوزارة الأوقاف بمساجد المحافظة اعتبارا من اول يونية .

وأوضح فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة،  أن الهدف من المبادرة هو تعليم أطفالنا وتربيتهم صحيًا باستعراض البرنامج الصحي اليومى من أجل صحة أفضل للأجيال القادمة.. كذلك تغيير السلوكيات الخاطئة وتعليم السلوكيات الصحية السليمة للحد من انتشار الأمراض وخصوصا أمراض الصيف .


وأكد على أهمية النظافة الشخصية في الوقاية من الأمراض والحد من انتشارها، وكذلك أهمية نظافة الأيدى قيل الأكل وبعده وبعد قضاء الحاجة وكلما اتسخت الأيدى، وكذلك قص الأظافر ومراعاة عدم اللعب بالأصابع وعدم وضعها بالفم والأنف، وأهمية نظافة الوجه والعينين لحمايتهما من وقوف الذباب عليها ونقل الأمراض، 

مع أهمية المحافظة على نظافة الفم والأسنان باستعمال الفرشاة والمعجون لحمايتها من التسوس الناتج عن تخمر بقايا الطعام بالفم، والالتزام بالأدوات الشخصية وعدم استعمال أدوات الغير، والاهتمام بنظافة القدمين لمنع الروائح الكريهة وعدم الإصابة بالأمراض الجلدية. 

والتنبيه بعدم السير حافى القدمين حتى لا يحدث جروح أو دخول يرقات الطفيليات المعدية.

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