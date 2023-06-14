عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالزغاريد والأغاني.. طلاب رابعة دار العلوم بجامعة القاهرة يحتفلون بالتخرج

طلاب الفرقة الرابعة
طلاب الفرقة الرابعة بدار علوم القاهرة

احتفل طلاب الفرقة الرابعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة ، بانتهاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2022-2023 ، و الذى يعتبر آخر امتحان لهم فى الحياة الدراسية. 

وتداول طلاب الفرقة الرابعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة ، فيديو لاحتفالهم بنهاية امتحانات نهاية العام بالزغاريد والأغانى ، وانتشر الفيديو بشكل كبيرعلى وسائل التواصل الاجتماعى.

تداول الفيديو بعنوان “ بالزغاريد والأغاني، كانت هذه هي فرحة طلاب الفرقة الرابعة بمرحلة الليسانس بالكلية، بمناسبة انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرقة الرابعة (الفترة المسائية)، وتخرجهم في كلية دار العلوم جامعة القاهرة ”

txt

8 يولبو.. دورة الكتابة الفنية للبحث العلمى لطلاب الدراسات العليا

txt

طلاب هندسة القاهرة يشاركون فى مسابقة تصميم وتصنيع الروبوتات.. تفاصيل


جامعة القاهرة 

وكان قد أكد الدكتور الخشت، أن نظام الامتحانات يأتي بنظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية والتي تتمثل في شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، وتوزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار.

وإعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتاج إلى تفسير، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على نظام الأسئلة الموضوعية  في الامتحانات التي تقيس فهم الطالب وليس حفظه، والالتزام بسؤال حل المشكلات الذي يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية في حل أي مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية.

طلاب الفرقة الرابعة كلية دار العلوم جامعة القاهرة جامعة القاهرة انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى امتحانات الفصل الدراسي الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية الأهلي.. الكاف يزف خبرا سعيدا للوداد المغربي بعد ضياع لقب إفريقيا

فيتوريا يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة غينيا

سيدة الفستان الأزرق: جوزي هددني بالطلاق علشان رقصت ومكنتش أعرف إني بتصور

أسماء غير متوقعة.. الراحلون عن الزمالك فى الموسم الجديد

قرار عاجل من المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب رئيس نادي الأهلي

غدر الصحاب| طبيب الساحل راح ضحية صديقه الدكتور.. دفنه في عيادته حتى تعفن وانبعثت رائحته

بعد إعدامه.. مقابر الصدقة تنتظر جثمان محمد عادل.. وأمه تفقد الوعي |صور

والد نيرة أشرف يعلن تبرعه بـ 10 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر

ترشيحاتنا

خطر يهدد الدولة.. وأزمتا الدولار والأسعار..مشاهد من كلمة الرئيس السيسي بـ الأبعادية

خصم 39% على جوال سامسونج Galaxy S22 5G في السعودية

صافرات الإنذار تدوي في أنحاء أوكرانيا والسلطات تطالب المدنيين بالبقاء في الملاجئ

لن يدفن.. ما مصير جثمان برلسكوني بعد تشييعه؟

والد نيرة أشرف يكشف لحظة علمه بتنفيذ حكم الإعدام في محمد عادل

وزير الري: مصر نجحت في إدارة مواردها المائية والتعامل مع التحديات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكة وبثور.. مرض جلدي شائع ينتقل بسبب العلاقة الزوجية

السعودية تفتح ذراعيها للاعبي الأهلي.. محمد عبدالمنعم وكهربا والشحات مطلوبون بأرقام خيالية

بعد إصابة هلا رشدي به| كيف تحمى نفسك من نتوءات الأحبال الصوتية

طريقة عمل سينابون في المنزل

فيديو

خاطر بحياته .. سائق يقود شاحنة مشتعلة تحمل 20 طن بنزين في قنا/ فيديو جراف

رد فعل عائلة نيرة أشرف بعد إعدام محمد عادل وحقيقة صورة البدلة الحمراء

درجات الحرارة تصل لـ 46 بهذه المحافظة.. تحذير من حالة الطقس

رمت نفسها في البحر.. الأهالي يكشفون تفاصيل مؤلمة في حادث طالبة المنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ