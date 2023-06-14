بالزغاريد والأغاني.. طلاب رابعة دار العلوم بجامعة القاهرة يحتفلون بالتخرج

احتفل طلاب الفرقة الرابعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة ، بانتهاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2022-2023 ، و الذى يعتبر آخر امتحان لهم فى الحياة الدراسية.

وتداول طلاب الفرقة الرابعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة ، فيديو لاحتفالهم بنهاية امتحانات نهاية العام بالزغاريد والأغانى ، وانتشر الفيديو بشكل كبيرعلى وسائل التواصل الاجتماعى.

تداول الفيديو بعنوان “ بالزغاريد والأغاني، كانت هذه هي فرحة طلاب الفرقة الرابعة بمرحلة الليسانس بالكلية، بمناسبة انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرقة الرابعة (الفترة المسائية)، وتخرجهم في كلية دار العلوم جامعة القاهرة ”



جامعة القاهرة

وكان قد أكد الدكتور الخشت، أن نظام الامتحانات يأتي بنظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية والتي تتمثل في شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، وتوزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار.

وإعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتاج إلى تفسير، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على نظام الأسئلة الموضوعية في الامتحانات التي تقيس فهم الطالب وليس حفظه، والالتزام بسؤال حل المشكلات الذي يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية في حل أي مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية.