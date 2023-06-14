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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة تعلن عن التدريب الصيفي بالإشتراك مع جامعة اوتونوما ببرشلونة

كلية الإعلام جامعة
كلية الإعلام جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، تعليمات عامة لطلاب الشعبة الانجليزية خاصة بالتدريب الصيفي.

وقالت الدكتورة حنان جنيد: تعلن شعبة اللغة الإنجليزية لطلابها (الفرقتين الثانية والثالثة) عن فتح باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفي المكثف لمختلف مهارات الإنتاج الإعلامي  بالاشتراك مع جامعة اوتونوما ببرشلونة.
 

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وأوضحت عميدة الكلية، أن هناك العديد من مزايا التدريب الدولى منها حصول الطالب على شهادة معتمدة من كل من جامعة أوتونوما ببرشلونة وكلية الإعلام وبرنامج الإعلام باللغة الإنجليزية وزيارة المؤسسات الإعلامية بإسبانيا وتبادل الخبرات مع الاعلاميين وخبراء الإعلام بإسبانيا.

كما أكدت أن الطالب سيقوم أثناء التدريب بإنتاج المواد الإعلامية تحت إشراف أكاديمي وخبراء من الجانبين المصري والإسباني والإعفاء من مصروفات التدريب بالكلية.

الدكتورة حنان جنيد كلية الاعلام جامعة القاهرة جامعة القاهرة طلاب الشعبة الانجليزية التدريب الصيفيى جامعة اوتونوما ببرشلونة

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