أخبار التعليم| نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023.. وزير التعليم يعتمدها ويعلن تفاصيلها.. طلاب رابعة دار العلوم بجامعة القاهرة يحتفلون بالتخرج بالزغاريد والأغاني

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

بعد تكريم الوزير له.. زياد محمد: بذاكر 8 ساعات يوميا

كرّم الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، ٤ طلاب من مدرسة البشاير الدولية المتكاملة التابعة لمجموعة مدارس ٣٠ يونيو، وذلك لتفوقهم وتميزهم الدراسي على مستوى الجمهورية والعالم.

إعلام القاهرة تعلن عن التدريب الصيفي بالإشتراك مع جامعة اوتونوما ببرشلونة

أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، تعليمات عامة لطلاب الشعبة الانجليزية خاصة بالتدريب الصيفي.

15 يوليو بدء امتحانات الدور الثاني بتعليم الجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات " الدور الثانى " للعام الدراسى 2022/2023.

بالزغاريد والأغاني.. طلاب رابعة دار العلوم بجامعة القاهرة يحتفلون بالتخرج

احتفل طلاب الفرقة الرابعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة ، بانتهاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2022-2023 ، و الذى يعتبر آخر امتحان لهم فى الحياة الدراسية.

نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 .. وزير التعليم يعتمدها ويعلن تفاصيلها

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 اجتماعًا مع الدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات والمشرف العام على أعمال التقدير، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمى ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023