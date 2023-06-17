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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اخبار التعليم |تفاصيل التقديم لمنح دراسية جديدة خارج مصر.. انطلاق قافلة جامعة عين شمس بحى المحروسة بالتعاون مع محافظة القاهرة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة حلوان تعلن موعد نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى

 

كشفت الدكتورة ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، موعد إعلان نتائج امتحانات نهاية العام 2023 لجميع الفرق الدراسية،موضحة بدء عملية  تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بالطلاب منذ انطلاق الامتحانات دون وجود أي معوقات.

 

تنتهي 30 يونيو .. تفاصيل التقديم لمح دراسية جديدة خارج مصر

 

اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي عن أفادت وزارة الخارجية بشأن تخصيص حكومة كازاخستان 100 ( مائة) منحة دراسية لمواطنى الدول الأعضاء بالمنظمة للدراسة با لجامعات فى كازاخستان، بينما أخر موعد للتقديم : 30 يونيو2022.

 

الثلاثاء.. انطلاق قافلة التنمية الشاملة لجامعة عين شمس بحى المحروسة بالتعاون مع محافظة القاهرة

 

يستعد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس لاطلاق قافلة التنمية الشاملة لجامعة عين شمس بحى المحروسة بالتنسيق مع محافظة القاهرة وبالتعاون مع جمعية الخير والسلام للتنمية المستدامة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والادارة العامة لثقافة الطفل - الهيئة العامة لقصور الثقافة.

الأربعاء.. آخر موعد للتقدم لوظائف جامعة عين شمس
أعلنت جامعة عين شمس عن وظائف قيادية شاغرة لمنصب "رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس جامعة عين شمس، ومدير عام الإدارة العامة للوحدات وحسابات الصناديق الخاصة"، حيث تقدم الأوراق المطلوبة للوظائف خلال الفترة من 2023/05/22 حتى 2023/06/21.

الآن.. الحب والجمال يظهر بجوار خلية النحل في سماء مصر

تشهد سماء مصر يوم الان اقتران كوكب الزهرة (رمز الحب والجمال) مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

 

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