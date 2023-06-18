عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

ماحدش يشتري أبو 30 جنيه| شعبة الأرز تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الأسعار

الأرز
الأرز

تبذل الدولة جهودًا كبيرة  بالتزامن مع اقتراب موسم عيد الأضحى، وذلك من خلال توفير السلع المتنوعة بأسعار مناسبة لكافة طبقات المجتمع، ومن خلال هذا التقرير نستعرض لكم أخر مستجدات أسعار الأرز في الأسواق كونه سلعة أساسية في كل بيت مصري.
 

وكشف الدكتور رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز، عن أسعار الأرز في الأسواق الآن، مؤكدًا أن طن أرز الشعير انخفض 7 آلاف جنيه، وانخفض 8 آلاف جنيه لطن الأرز الأبيض خلال الفترة الحالية.
 
وقال رجب شحاتة خلال تصريحات متلفزة، إنه مع اقتراب عيد الأضحى شهد سوق الأرز انخفاضا كبيرا، بالتزامن مع استيراد الدولة للأرز، مما أثر على بعض التجار الذين يخزنون الأرز ويريدون رفع سعره، مؤكدًا أن الأرز المستورد في الأسواق بـ20 جنيها للكيلو للمستهلك، والأرز البلدي بـ23 جنيها للكيلو.

وأضاف رئيس شعبة الأرز، أنه منذ أسبوع لم يخرج أي أرز من المضارب، بسبب وفرته في الأسواق، موضحًا أن سعر كيلو الأرز الشعير بـ13 جنيها، كما أن سعر الأرز في المحال التجارية بـ33 جنيها وهو سعر مبالغ جدا.

txt

قبل عيد الأضحى.. بشرى للمواطنين بشأن أسعار الأرز

txt

طرح أرز بسعر 12.60 جنيه للكيلو على بطاقات التموين

كما ناشد رجب شحاتة، التجار وأصحاب المحال التجارية، حال رغبتهم في الحصول على أي كميات من الأرز التواصل بالغرفة التجارية، «شعبة الأرز»، وسيتم توفير أي كميات بالأسعار المناسبة، والأحجام المعبئة بالأوزان المختلفة».

 

وأردف رئيس شعبة الأرز: «والله المضارب مليانة أرز، وحرام الأسعار اللى بنسمعها، ازاي الكليو بـ33 جنيها، لازم نحس بالمواطنين».

 

ولفت إلى أن أسعار الأرز سوف تشهد انخفاضا بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، موضحًا أن غياب الضمير وعدم وجود تسعيرة للأرز سبب ارتفاع الأسعار في المحال التجارية.

رئيس شعبة الأرز يرد على سؤال مفاجئ من أحمد موسى
 

وقال  رجب شحاتة: "غرفة صناعة الحبوب توفر كل كميات الأرز للمواطنين بأسعار مناسبة"، مضيفًا: "مضارب الأرز بها كميات كبيرة ومتوفرة للمواطنين بسعر مناسب ".

وعلق الإعلامي أحمد موسى قائلا: "الناس بعتالي بتقول الارز بـ 30 و 33 جنيه للكيلو هل الأسعار دي حقيقية أم لا ؟".

ورد رجب شحاته: "ربنا يهدي بعض التجار الذين يقومون برفع أسعار الأرز بشكل مبالغ فيه والأرز المستورد متواجد بـ 20 جنيه والأرز البلدي بـ 23 جنيه ".

تنبيه علني | شعبة الأرز : متدفعوش في الكيلو إلا 20 جنيه
 

ولفت : "حذرنا المنتجين كثيرا قبل وصول الأرز من الخارج ".

وأضاف رجب شحاته: "احنا قولنا الأرز المستورد لو جه المنتجين مش هيعرفوا يبيعوا الأرز بتاعهم"، والارز المستورد متواجد في الدولة ويباع بـ 20 جنيه للمستهلك".


وتابع رجب شحاته: "بقول للمواطن ميشتريش الارز  بأسعار أكثر من 20 و23 جنيه للكيلو وهناك وفرة في الأرز والأسعار في انخفاض مستمر ".

 

ولفت: "إحنا بندلل على حد يشتري رز ومش لاقيين وبقالنا اسبوع مطلعناش حبة أرز وهناك وفرة كبيرة في الأرز بالأسواق ".

استمرار الانخفاض .. بشرى بشأن أسعار الأرز 
 

وفي جهته قال المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز والحبوب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر البورصة العالمية في أغلب السلع الأساسية في شهر مايو شهدت انخفاضا كبيرا عالميا.
 
وأضاف المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز والحبوب بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال تصريحات متلفزة: "هذا الانخفاض الكبير يترجمه التجار الذين يستوردون"، لافتا: "مصر من الدول التي مازالت لديها فجوة في بعض من السلع الأساسية الكبيرة لكن الانخفاض يترجم فورا على بعض السلع التي تكون موجودة وفيها أرصدة".

وأشار النجاري، "هناك 14 سلعة أساسية يتم رفع أرصدتها وأسعارها العالمية واستهلاكها إلى رئيس الوزراء مرتين شهريا"، موضحا: "مصر دولة استهلاكها يصل إلى 19 مليون طن من القمح".


وأوضح المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز والحبوب بالاتحاد العام للغرف التجارية،: "سعر كيلو الأرز السايب لا يزيد على 25 جنيها، والمعبأ يتراوح من 27 إلى 28 جنيها على حسب العلامة التجارية".


مشيرا: "سعر الأرز في السوق يتراوح من 25 لـ 28.. ومرشح لاستمرار الانخفاض خاصة مع دخول عيد الأضحى 2023 ودخول موسم حصاد الأرز الجديد".


ووجه المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز والحبوب بالاتحاد العام للغرف التجارية، رسالة لمحتكري الأرز، قائلا: "آخر فرصة لـ اللي عنده أرز أنه يطلعه وبسرعة".

 

الأرز اسعار الارز شعبة الأرز رئيس شعبة الأرز توك شو صدى البلد سعر الأرز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خدها شقته.. طالبة التجارة استخبت داخل عمارة هربًا من زوجها |اعرف القصة

تلت التسعة كام|سؤال بإمتحان عربي الثانوية العامة.. والطلاب: طلبنا آلة حاسبة

صعب ولا سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة عقب خروجهم من امتحان اللغة العربية

فرصة أخيرة .. كاف يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

شوبير يعلن أسماء الراحلين عن الأهلي

قرار عاجل في اتهام مرتضي منصور بالتعدي على موظفة عمومية

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2023 .. بشرى سارة من التعليم

شاومينج ينشر إجابات امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه في اللجان

ترشيحاتنا

زلزال عنيف يضرب مملكة تونجا .. تفاصيل

الاتحاد الأوروبي: نواصل تطوير التعاون مع مصر في مجالي الأمن والدفاع

دولة إسلامية كبرى تعلن الخميس 29 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك

بشائر العيد.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الأرز في الأسواق

1060 جنيهاً للسهم.. لماذا أوقفت البورصة التداول اليوم على أسهم عز الدخيلة؟

دمر دبابات الغرب.. الكشف عن سلاح روسي فتاك في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرازيل لبست الأسود| سبب غريب لظهور منتخب السامبا بهذا اللون للمرة الأولى

أبو شعر كبير.. شاهد أجمل فيديوهات العالمي نويل روبينسون فى مصر

فيتوريا بعثر الأوراق وغير القوانين| من كابتن منتخب مصر في غياب صلاح؟

لطلاب الثانوية العامة 2023.. استشاري يقدم نصائح ذهبية للتعامل مع ورقة الامتحان

فيديو

حقيقة انتشار سمك القرش بالبحر المتوسط| هل هناك خطر على رواد الشواطئ؟

سجل 1900 جنيه لأول مرة .. تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

شاهد.. لحظات رومانسية بين ماريتا الحلانى وزوجها في شهر العسل

11 دولة تخالف موعد وقفة عرفة والاحتفال بـ عيد الأضحى.. ما السبب؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

اﻟﻤﺰﻳﺪ