ماحدش يشتري أبو 30 جنيه| شعبة الأرز تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الأسعار

تبذل الدولة جهودًا كبيرة بالتزامن مع اقتراب موسم عيد الأضحى، وذلك من خلال توفير السلع المتنوعة بأسعار مناسبة لكافة طبقات المجتمع، ومن خلال هذا التقرير نستعرض لكم أخر مستجدات أسعار الأرز في الأسواق كونه سلعة أساسية في كل بيت مصري.



وكشف الدكتور رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز، عن أسعار الأرز في الأسواق الآن، مؤكدًا أن طن أرز الشعير انخفض 7 آلاف جنيه، وانخفض 8 آلاف جنيه لطن الأرز الأبيض خلال الفترة الحالية.



وقال رجب شحاتة خلال تصريحات متلفزة، إنه مع اقتراب عيد الأضحى شهد سوق الأرز انخفاضا كبيرا، بالتزامن مع استيراد الدولة للأرز، مما أثر على بعض التجار الذين يخزنون الأرز ويريدون رفع سعره، مؤكدًا أن الأرز المستورد في الأسواق بـ20 جنيها للكيلو للمستهلك، والأرز البلدي بـ23 جنيها للكيلو.

وأضاف رئيس شعبة الأرز، أنه منذ أسبوع لم يخرج أي أرز من المضارب، بسبب وفرته في الأسواق، موضحًا أن سعر كيلو الأرز الشعير بـ13 جنيها، كما أن سعر الأرز في المحال التجارية بـ33 جنيها وهو سعر مبالغ جدا.

كما ناشد رجب شحاتة، التجار وأصحاب المحال التجارية، حال رغبتهم في الحصول على أي كميات من الأرز التواصل بالغرفة التجارية، «شعبة الأرز»، وسيتم توفير أي كميات بالأسعار المناسبة، والأحجام المعبئة بالأوزان المختلفة».

وأردف رئيس شعبة الأرز: «والله المضارب مليانة أرز، وحرام الأسعار اللى بنسمعها، ازاي الكليو بـ33 جنيها، لازم نحس بالمواطنين».

ولفت إلى أن أسعار الأرز سوف تشهد انخفاضا بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، موضحًا أن غياب الضمير وعدم وجود تسعيرة للأرز سبب ارتفاع الأسعار في المحال التجارية.

رئيس شعبة الأرز يرد على سؤال مفاجئ من أحمد موسى



وقال رجب شحاتة: "غرفة صناعة الحبوب توفر كل كميات الأرز للمواطنين بأسعار مناسبة"، مضيفًا: "مضارب الأرز بها كميات كبيرة ومتوفرة للمواطنين بسعر مناسب ".

وعلق الإعلامي أحمد موسى قائلا: "الناس بعتالي بتقول الارز بـ 30 و 33 جنيه للكيلو هل الأسعار دي حقيقية أم لا ؟".

ورد رجب شحاته: "ربنا يهدي بعض التجار الذين يقومون برفع أسعار الأرز بشكل مبالغ فيه والأرز المستورد متواجد بـ 20 جنيه والأرز البلدي بـ 23 جنيه ".

تنبيه علني | شعبة الأرز : متدفعوش في الكيلو إلا 20 جنيه



ولفت : "حذرنا المنتجين كثيرا قبل وصول الأرز من الخارج ".

وأضاف رجب شحاته: "احنا قولنا الأرز المستورد لو جه المنتجين مش هيعرفوا يبيعوا الأرز بتاعهم"، والارز المستورد متواجد في الدولة ويباع بـ 20 جنيه للمستهلك".



وتابع رجب شحاته: "بقول للمواطن ميشتريش الارز بأسعار أكثر من 20 و23 جنيه للكيلو وهناك وفرة في الأرز والأسعار في انخفاض مستمر ".

ولفت: "إحنا بندلل على حد يشتري رز ومش لاقيين وبقالنا اسبوع مطلعناش حبة أرز وهناك وفرة كبيرة في الأرز بالأسواق ".

استمرار الانخفاض .. بشرى بشأن أسعار الأرز



وفي جهته قال المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز والحبوب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر البورصة العالمية في أغلب السلع الأساسية في شهر مايو شهدت انخفاضا كبيرا عالميا.



وأضاف المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز والحبوب بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال تصريحات متلفزة: "هذا الانخفاض الكبير يترجمه التجار الذين يستوردون"، لافتا: "مصر من الدول التي مازالت لديها فجوة في بعض من السلع الأساسية الكبيرة لكن الانخفاض يترجم فورا على بعض السلع التي تكون موجودة وفيها أرصدة".

وأشار النجاري، "هناك 14 سلعة أساسية يتم رفع أرصدتها وأسعارها العالمية واستهلاكها إلى رئيس الوزراء مرتين شهريا"، موضحا: "مصر دولة استهلاكها يصل إلى 19 مليون طن من القمح".



وأوضح المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز والحبوب بالاتحاد العام للغرف التجارية،: "سعر كيلو الأرز السايب لا يزيد على 25 جنيها، والمعبأ يتراوح من 27 إلى 28 جنيها على حسب العلامة التجارية".



مشيرا: "سعر الأرز في السوق يتراوح من 25 لـ 28.. ومرشح لاستمرار الانخفاض خاصة مع دخول عيد الأضحى 2023 ودخول موسم حصاد الأرز الجديد".



ووجه المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز والحبوب بالاتحاد العام للغرف التجارية، رسالة لمحتكري الأرز، قائلا: "آخر فرصة لـ اللي عنده أرز أنه يطلعه وبسرعة".