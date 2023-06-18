السفير محمود كارم بالحوار الوطني: البحث العلمي قاطرة التنمية والتقدم للدول

أكد السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن البحث العلمي قاطرة التنمية والتقدم للدول وركن اساسي من التصنيف الدولي للجامعات.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة المندرجة تحت المحور السياسى بالحوار الوطنى اليوم الأحد، لمناقشة تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها بالخارج، ومتطلبات حرية البحث العلمى.

وأضاف كارم أننا يجب أن نراعي المحاور التالية للوصول الي نهضة علمية تكون قاطرة للتنمية:

- بناء الامم قام علي ركيزه التعليم والبحث العلمي الذي يخدم المجتمع في تقديم رؤية للمستقبل، وتحديد المؤشرات ، وبناء جسور المعرفه العابره للحدود والتي نحتاجها في عالم اليوم.

- صحيح مشكله التمويل لكن دستورنا الماده ٣٢ صارت استحقاقا دستوريا يدعم البحث العلمي

- الردع بالعلم والتكنولوجيا واستغلال فرصه اطلاق مفاعل الضبعة لاطلاق ثوره بحثيه علميه شامله وشاهدنا ذلك في كل الدول التي اطلقت مفاعلها السلمي لتوليد الطاقة مع اقتراح انشاء مفاعل نووي بحثي صغير في احدي الجامعات المصريه لدعم البحث العلمي اسوة بجامعات اجنبيه كبري.

- تشجيع التفاعل من خلال برامج تعاون علمي مع الجامعات الاجنبية مع زيادة الزيارات العلمية، وتبادل الاساتذه والطلبة، واختيار الموضوعات الحديثه للبحث العلمي مثل AI, الروبوتيكس ، ابحاث الليزر، والاقتصاد الاخضر،

- تشجيع لوائح داخليه بالجامعات تسمح للاساتذة بال

Sabbatical leave

- مساعدة الباحثين في الحصول علي فيزات الدخول للدول الاوروبيه

- تسهيل اجراءات تسجيل براءات الاختراع

- دعم العلاقه العضويه بين البحث العلمي والمشاريع الصناعيه والقطاع الخاص لخدمه اغراض الصناعه والتنميه التكنولوجية علي ان يكون القطاع الخاص مصدرا لتمويل البحث العلمي.

- دعم الجامعات الاقليميه

- دراسة وحل مشكله هجره العقول Brain Drain وربط الباحث بالخارج بجامعته الام بالوطن.

- دعم عمل البعثات الثقافيه بالسفارات بالخارج والبعثات التعليميه التي تشكل بالفعل اهم مصدر لنقل الخبرات ورفع المهارات العلميه.