وصلت لـ530 مليار جنيه.. مصطفى سالم: الدعم والمنح الاجتماعية تستهدف 36 مجالا

أكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدعم والمنح والحماية الاجتماعية حق من حقوق الإنسان، وهناك تطور كبير، ويستهدف لأكثر من 36 نوع من الدعم، مشيرًا أنه موازنة 2022/2023 تقدر 4.3 تريليون والمصروفات 2.9 تريلون جنيه، والدعم والمنح الاجتماعية 580 مليار جنيه.



وقال مصطفى سالم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "سي بي سي"، إن إذا ما تم النظر بشكل أكبر للدعم والمنح والحماية الاجتماعية، فقد يتجاوز التريلونات، إذا ما تم احتساب رفع الحد الأدني من الأجور والإعفاءات الضريبية والمعاشاتـ، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهم من كافة أنواع الدعم المختلفة.

وذكر سالم أن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تقدر بـ 530 مليار جنيه، وتستهدف 36 مجال بشكل مباشر.

وأوضح سالم أن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تتمثل في إجمالي الدعم السلعي، والذي يقدر بـ 251 مليار جنيه، وإجمالى الدعم والمنح في مجالات التنمية 210.6 مليار جنيه، مقسمة على 23 نوع من الدعم، بينها نقل الركاب واشتراكات الطلبة ومترو الأنفاق، ودعم تأمين صحي على الطلاب، ودعم تأمين صحي شامل، ومعاش تكافل وكرامة، وإجمالي الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية 57.3 مليار جنيه بينها أنشطة صناعية وزراعية، وتنشيط صادرات، وبنود أخرى، وتوصيل الغاز للمنازل.

وأضاف أن هناك 3 انواع من الدعم بينهم دعم السلعي الذي يندرج تحت 6 أبواب بإجمالى 251.6 مليار جنيه، موضحًا أن مشروع تكافل وكرامة بدأ في 2015 بقرض 400 مليون دولار، واستهدف 1.7 مليون أسرة مستفيدة، وصل اليوم لـ 31 مليار جنيه بتمويل كامل من موازنة الدولة، ويستهدف 4.7 مليون أسرة.



وواصل:" الدعم والحماية الاجتماعية قبل 2014 كانت 130 مليار جنيه، وبالتالي الدعم ارتفع لما يقرب من 4 اضعاف في 10 سنوات".