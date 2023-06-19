إزالة 5حالات تعد بإدفو وتنفيذ أعمال النظافة العامة والصيانة بأسوان

استمرارا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتكثيف الجهود الجارية لإزالة التعديات أو رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة ، بالإضافة إلى القيام بأعمال الصيانة لشبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالإزالة الفورية لحالة تعدى على مساحة 4 ألاف م2 بقرية الغنيمية ، وذلك بواسطة العاملين والفنيين بالوحدة المحلية وقرية الرمادى بحرى ، كما تم إزالة 4 حالات لتعديات عبارة عن 18 محل تجارى على الطريق الرئيسى أسوان / القاهرة بالعوينية وذلك من خلال معدات الوحدة المحلية وقرى الحجز بحرى وقبلى بقيادة رؤساء القرى .

إزالة التعديات

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات بمنطقة خور عواضة ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال النظافة ، وصيانة وتركيب كشافات الإضاءة بأعمدة الإنارة من خلال قسم الكهرباء بمنطقة عمارات الأولى بالرعاية بمتابعة من علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة .

وهو الذى توازى مع قيام مشروع النظافة بتنفيذ أعماله المختلفة بنطاق حى غرب المدينة بمتابعة من محمد ممدوح نائب رئيس المدينة ، وسحر مصطفى رئيس الحى ، بينما قام المسئولين بنطاق حى جنوب برئاسة علاء الدين آدم بوقف أعمال تعلية لمبنى خلف منطقة التأمين الأهلية عبارة عن دور مخالف بدون ترخيص ، وتم مصادرة مواد البناء ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى .

هذا وقد واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية بوسط المدينة ، رافقه خلالها الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، بجانب مديرى ومسئولى الطرق والمشروعات والكهرباء ، والشركة المنفذة .

جهود

وفور إستماعه لمعدلات تنفيذ المشروع من مهندسى الموقع أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بإسراع وتيرة العمل ، وتكثيف أعداد العمالة حتى يتسنى نهو هذا المشروع الحيوى ، وتحقيق العوائد الإيجابية من إنجازه فى التوقيتات المحددة له ، وخاصة بعد أن وصلت نسبة التنفيذ به إلى 90 % ، وبدء أعمال التسوية بالجريدر تمهيداً لوضع طبقة الأساس بالمنطقة .

وكلف المحافظ بأهمية الإستغلال الأمثل للأعمال الجارية لخلق ساحات إنتظار وأكثر من باركنج للسيارات ، وهو الذى يتكامل مع تحويل منطقة الطابية إلى لاندسكيب نموذجى بشكل جمالى وحضارى راقى يضم حدئق وأماكن ترفيهية مفتوحة للعائلات ، ومشايات وبرجولات ومظلات ، و 2 قاعة للمناسبات لتوفير الخدمات الخاصة للأهالى ، وبالتالى يصبح متنفس حيوى للمواطنين ومزار سياحى للزائرين .