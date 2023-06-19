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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 5حالات تعد بإدفو وتنفيذ أعمال النظافة العامة والصيانة بأسوان

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

استمرارا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتكثيف الجهود الجارية لإزالة التعديات أو رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة ، بالإضافة إلى القيام بأعمال الصيانة لشبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالإزالة الفورية لحالة تعدى على مساحة 4 ألاف م2 بقرية الغنيمية ، وذلك بواسطة العاملين والفنيين بالوحدة المحلية وقرية الرمادى بحرى ، كما تم إزالة 4 حالات لتعديات عبارة عن 18 محل تجارى على الطريق الرئيسى أسوان / القاهرة بالعوينية وذلك من خلال معدات الوحدة المحلية وقرى الحجز بحرى وقبلى بقيادة رؤساء القرى .

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إزالة التعديات

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات بمنطقة خور عواضة ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال النظافة ، وصيانة وتركيب كشافات الإضاءة بأعمدة الإنارة من خلال قسم الكهرباء بمنطقة عمارات الأولى بالرعاية بمتابعة من علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة .

وهو الذى توازى مع قيام مشروع النظافة بتنفيذ أعماله المختلفة بنطاق حى غرب المدينة بمتابعة من محمد ممدوح نائب رئيس المدينة ، وسحر مصطفى رئيس الحى ، بينما قام المسئولين بنطاق حى جنوب برئاسة علاء الدين آدم بوقف أعمال تعلية لمبنى خلف منطقة التأمين الأهلية عبارة عن دور مخالف بدون ترخيص ، وتم مصادرة مواد البناء ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى .

هذا وقد واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية بوسط المدينة ، رافقه خلالها الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، بجانب مديرى ومسئولى الطرق والمشروعات والكهرباء ، والشركة المنفذة .

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وفور إستماعه لمعدلات تنفيذ المشروع من مهندسى الموقع أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بإسراع وتيرة العمل ، وتكثيف أعداد العمالة حتى يتسنى نهو هذا المشروع الحيوى ، وتحقيق العوائد الإيجابية من إنجازه فى التوقيتات المحددة له ، وخاصة بعد أن وصلت نسبة التنفيذ به إلى 90 % ، وبدء أعمال التسوية بالجريدر تمهيداً لوضع طبقة الأساس بالمنطقة .

وكلف المحافظ بأهمية الإستغلال الأمثل للأعمال الجارية لخلق ساحات إنتظار وأكثر من باركنج للسيارات ، وهو الذى يتكامل مع تحويل منطقة الطابية إلى لاندسكيب نموذجى بشكل جمالى وحضارى راقى يضم حدئق وأماكن ترفيهية مفتوحة للعائلات ، ومشايات وبرجولات ومظلات ، و 2 قاعة للمناسبات لتوفير الخدمات الخاصة للأهالى ، وبالتالى يصبح متنفس حيوى للمواطنين ومزار سياحى للزائرين .

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