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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب أوكرانيا.. روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي |ماذا يحدث؟

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

قال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانكسي، اليوم الإثنين، إن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن مسألة إمدادات الأسلحة إلى كييف في 29 يونيو.

وكتب بوليانسكي، عبر “تليجرام”، "طلبنا اليوم عقد اجتماع في 29 يونيو بشأن إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا وآثارها على الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية".

وأضاف نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: "سنحاول العثور على متحدث مثير للاهتمام يمكنه تغطية هذه القصة بموضوعية ومهنية”.

وفي وقت سابق، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ تدابير لتحييد التهديدات لأمنها على خلفية الدعم العسكري النشط الذي يقدمه الغرب إلى كييف.

هذا ما أكد عليه الزعيم الصيني لوزير الخارجية الأمريكي بشأن روسيا

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وقال نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن "الدول الغربية قامت علانية بتخريب تنفيذ اتفاقيات مينسك من أجل الاستمرار في استخدام سلطات كييف لمصالحها الخاصة. وهي لا تتخلى عن أهدافها الخاصة حتى الآن، على الرغم من المستوى غير المسبوق لمشاركتها في الصراع".

وأضاف أن "روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحييد التهديدات لأمنها، وسيتم تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة".

بوليانكسي روسيا مجلس الأمن الدولي كييف أوكرانيا

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