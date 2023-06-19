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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

يوسف بن سعيد .. معلومات لا تعرفها عن خطيب يوم عرفة

خطيب يوم عرفة
خطيب يوم عرفة

كشفت المملكة العربية السعودية عن خطيب يوم عرفة، حيث أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن صدور الموافقة على تولي الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء إلقاء خطبة يوم عرفة لهذا العام 1444هـ، والدكتور ماهر بن حمد المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام إمامًا احتياطيًّا.

وأزجى "السديس" التهنئة للدكتور "يوسف بن سعيد" بمناسبة تكليفه إمامًا وخطيبًا ليوم عرفة، ودعا له بالتوفيق والسداد.

وفي السطور التالية نساعرض محطات من سيرة الشيخ د. يوسف بن محمد بن سعيد.

الشيخ محمد بن سعيد خطيب يوم عرفة

اسمه و نشأته:

هو الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد، حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة وحفظ جملة من المتون في فنون متعددة.

شيوخه:

حضر دروس عدد كبير من العلماء وقرأ على آخرين؛ منهم:

مفتي عام المملكة سابقاً الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

الشيخ صالح الأطرم.

الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سحمان قاضي محكمة التمييز سابقاً.

الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي.

الشيخ علي الهندي، وغيرهم.

المسيرة التعليمية، والمؤهلات العلمية:
1- حصل على درجة البكالوريوس من كلية أصول الدين بالرياض عام 1411 بتقدير ممتاز.

2- حصل على درجة الماجستير عام 1415 بتقدير ممتاز، من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة..

3-حصل على الدكتوراه عام 1418هـ من القسم نفسه بتقدير ممتاز.

المؤلفات:
له أكثر من ثلاثين كتاباً وبحثاً منشوراً وتحت النشر.

أعماله الوظيفية والمناصب التي تقلدها:

عضو هيئة كبار العلماء بموجب الأمر الملكي الكريم في 1/ 3/ 1442 حتى الآن.

عين نائباً لوزير الشؤون الإسلامية بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات بموجب الأمر الملكي الكريم في 20/ 4/ 1438

أستاذ منذ عام 1427.

أستاذ مشارك 1423

أستاذ مساعد عام 1419

محاضر 1415

معيد 1411

عمل وكيلاً لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1418 - 1419 هـ ثم رئيساً لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1423 - 1425 هـ.

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اللجان العلمية:
رئيس لجنة الأمن السيبراني في وزارة الشؤون الإسلامية.

رئيس لجنة مسابقات القرآن الكريم في الوزارة.

نائب رئيس لجنة الحج في الوزارة.

رئيس لجنة ترجمة المصاحف في مجمع الملك فهد وغيرها.

كلف برئاسة لجنة فحص الرسائل العلمية في جامعة الإمام مدة سبع سنوات.

كلف برئاسة لجنة النظام والشؤون العلمية في الجامعة لمدة ثمان سنوات.

عضو مجلس الدراسات العليا في الجامعة.

عضو المجلس العلمي في الجامعة

عضو مجلس كلية أصول الدين.

عضو مجلس قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة.

عضو مجلس قسم الدراسات الإسلامية.

عضو الهيئة الاستشارية لمجلة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.

عضو لجان الترقيات لأعضاء هيئة التدريس.

عضو لجان تحكيم البحوث العلمية والدراسات.

رأس لجاناً علمية في مؤتمرات وندوات علمية.

المشاركات العلمية:
التدريس في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والمساجد الأخرى.

الخطابة أكثر من عشرين عاماً في عدد من الجوامع ومصليات العيد الكبرى.

المشاركة في برامج الوزارات والجامعات العلمية.

مشاركات في الإذاعة والتلفاز والصحف.

المشاركة في الإشراف على الرسائل العلمية ومناقشتها.

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