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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز "العاشر من رمضان": بيع محال تجارية وصيدلية في مزاد علني

صدى البلد

قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن عقد جلسة بيع بالمزاد العلني بمقر جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان لبيع 5 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (15 م2 : 44.82م2 ) بالسوق التجارية بالقطعة رقم 78 بالحي 11 بالمدينة، وذلك بحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية وأعضاء لجنة المزاد.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع 4 محال تجارية،  وتنوعت الأنشطة بين ( كافتيريا  - سوبرماركت – منظفات – ملابس )، وكذا بيع صيدلية بمساحة (٤٤.٨٢م٢) مضيفاً أنه سيتم الإعلان عن المزاد القادم قريباً طبقا لاحتياجات السكان وخطة جهاز المدينة لتوفير جميع الخدمات بالمشروعات تباعاً.

واشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان إلى أن المزاد خضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018  الخاص بتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.

واكد أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين وكذا إقامة الأسواق التجارية بالمناطق والأحياء السكنية، وأن المزاد يؤكد مدى التقدم في معدلات التنمية نظراً لاهتمام الدولة وجهاز المدينة بزيادة الخدمات وتوفير الأسواق التجارية لتنوع الأنشطة.

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