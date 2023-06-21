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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المشاط: مصر بوابة الشركات النمساوية للوصول إلى أكثر من 1.5 مليار نسمة بأفريقيا

وزيرة التعاون الدولي
وزيرة التعاون الدولي

شاركت  الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كمتحدث رئيسي في مؤتمر الغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية في إطار فعاليات "يوم التصدير النمساوي 2023"، بمشاركة آلاف من شركات القطاع الخاص، وذلك بالعاصمة النمساوية "فيينا"، بحضور الدكتور هارالد ماخرر، رئيس الغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية، والدكتور مارتن كوشر، وزير الاقتصاد والعمل بالنمسا، ووزير النقل بدولة سنغافورة، وممثلي المؤسسات النمساوية والقطاع الخاص.


 

وفي مستهل كلمتها، أشادت وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون الاقتصادي الثنائي القوي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية النمسا، خاصة بعد توقيع خطاب النوايا بين الجانبين في أبريل الماضي 2023 ، بهدف توسيع وتعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني في إطار اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي.

التعاون الدولي: جذب الاستثمارات وإتاحة الفرص للمساهمة في مختلف مجالات التنمية

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وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر بوابة لأفريقيا بفضل موقعها الاستراتيجي، والجهود التي تبذلها الدولة للتحول إلى مركز لوجيستي وتجاري في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

وقالت: “علاوة على ذلك، توفر اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع مصر فرصة كبيرة للوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في قارة أفريقيا”، مضيفة أنه بفضل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي اعتمدتها القيادة السياسية في مصر، تمكن الاقتصاد المصري من الحفاظ على معدلات نمو مستقرة وإظهار المرونة تجاه التحديات المتعددة التي واجهها مؤخرًا ، ولا سيما COVID-19 والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضافت "المشاط" أن الحكومة تمضي قدمًا في اتخاذ العديد من الخطوات التي تخلق ظروفا مواتية لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مُستدامة في العديد من القطاعات ذات الأولوية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد رؤية مستقبلية بشأن تمكين القطاع الخاص، والبدء في إصدار الرخصة الذهبية للشركات لاسيما تلك التي تساهم في تعزيز جهود التنمية، وهو ما يفتح المزيد من الفرص للقطاع الخاص الأجنبي والمحلي.

ودعت وزيرة التعاون الدولي، الشركات النمساوية لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر، لا سيما في تنفيذ المشروعات التي أعلنت عنها الحكومة بما في ذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمثلث الذهبي والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة.

واستعرضت الجهود الوطنية لتعزيز موقع مصر كمركز لوجيستي إقليمي وعالمي، وقيام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، بافتتاح محطة “تحيا مصر” مُتعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، لتكون أول محطة من نوعها يتم تشغيلها بالموانئ المصرية تُدعم تجارة الترانزيت، التى تنعكس على مركز مصر فى التجارة واللوجيستيات، والتي تعد جزءًا من رؤية طموحة للدولة للتوسع في تطوير الموانئ وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجيستي حيوي.

في سياق آخر، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تستهدف جذب الاستثمارات الخضراء والتمويلات التنموية الميسرة ومبادلة الديون، من خلال التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

واختتمت وزيرة التعاون الدولي، كلمتها بالتأكيد الفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية النمسا، وضرورة بذل الجهود لتشجيع التعاون بين القطاع الخاص من الجانبين في مختلف المجالات.

وزيرة التعاون الدولي المؤسسات النمساوية القطاع الخاص شركاء التنمية مال واعمال بواة الشركات Finance Real Estate

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