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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بشائر العيد.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الأرز في الأسواق

صدى البلد

شهدت أسعار الأرز تراجعا كبيرا خلال الفترة الماضية في البورصة العالمية، وانعكس ذلك على انخفاض سعر الأرز في السوق المحلية مع توقعات بمزيد من التراجع خلال الأيام القادمة.

وتطرح وزارة التموين، سعر كيلو الأرز بحوالي 12.60 جنيه على بطاقات التموين، حيث يستطيع المواطن شراء كيلو أرز مقابل 12.60 جنيه، في إطار حصته النقدية من الدعم الشهري التي تقدر بحوالي 50 جنيها من منافذ وزارة التموين التابعة، منها: المجمعات الاستهلاكية وجمعيتي والبدالين التموينيين والتي يبلغ عددها 40 ألف منفذ.

 

قال ، رئيس لجنة الأرز والحبوب بالاتحاد العام للغرف التجارية المهندس مصطفى النجاري، إن سعر البورصة العالمية في أغلب السلع الأساسية في شهر مايو شهدت انخفاضا كبيرا عالميا.

وأضاف  رئيس لجنة الأرز والحبوب بالاتحاد العام للغرف التجارية،"هذا الانخفاض الكبير يترجمه التجار الذين يستوردون"، لافتا: "مصر من الدول التي مازالت لديها فجوة في بعض من السلع الأساسية الكبيرة لكن الانخفاض يترجم فورا على بعض السلع التي تكون موجودة وفيها أرصدة".

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وأشار النجاري، "هناك 14 سلعة أساسية يتم رفع أرصدتها وأسعارها العالمية واستهلاكها إلى رئيس الوزراء مرتين شهريا"، موضحا: "مصر دولة استهلاكها يصل إلى 19 مليون طن من القمح".

أسعار الارز

وأوضح المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز والحبوب بالاتحاد العام للغرف التجارية،: "سعر كيلو الأرز السايب لا يزيد على 25 جنيها، والمعبأ يتراوح من 27 إلى 28 جنيها على حسب العلامة التجارية".

مشيرا: "سعر الأرز في السوق يتراوح من 25 لـ 28.. ومرشح لاستمرار الانخفاض خاصة مع دخول عيد الأضحى 2023 ودخول موسم حصاد الأرز الجديد".

ووجه المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز والحبوب بالاتحاد العام للغرف التجارية، رسالة لمحتكري الأرز، قائلا: "آخر فرصة لـ اللي عنده أرز أنه يطلعه وبسرعة".

كشف الدكتور رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز، عن أسعار الأزر في الأسواق الآن، مؤكدًا أن طن أرز الشعير انخفض 7 آلاف جنيه، وانخفض 8 آلاف جنيه لطن الأرز الأبيض خلال الفترة الحالية.

وقال رجب شحاتة في تصريحات تلفزيونية، إنه مع اقتراب عيد الأضحى، شهد سوق الأرز انخفاضا كبيرا، بالتزامن مع استيراد الدولة للأرز، مما أثر على بعض التجار الذين يخزنون الأرز ويريدون رفع سعره، مؤكدًا أن الأرز المستورد في الأسواق بـ20 جنيها للكيلو للمستهلك، والأرز البلدي بـ23 جنيها للكيلو.

 

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