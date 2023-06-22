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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس قطاع المعاهد يتفقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي بقنا

صدى البلد

تفقد فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي في مادة الأدب والمطالعة والنصوص، اليوم الخميس، بلجنة معهد بنين قوص، ولجنة معهد فتيات قوص، التابعين لمنطقة قنا الأزهرية، وحرص فضيلته على الاستماع لكل مطالب الطلاب عن نظام الامتحانات، فضلا عن سهولة الامتحانات وصعوبتها، لوضع مقترحاتهم في الحسبان للأعوام القادمة.

وفي إطار المتابعة الليلية لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لمراكز الأسئلة؛ زار فضيلته أمس الأربعاء مدينة الأقصر الأزهرية، وتفقد كل مراكز الأسئلة الموجودة بالمحافظة، مؤكدا على ضرورة توفير كل سبل التأمين لمراكز الأسئلة، حتى لا يضيع جهود طلاب الأزهر.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالب وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالب وطالبة،  ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على (٤٧) لجنة.

امتحانات الثانوية الأزهرية

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