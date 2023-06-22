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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

لا شكاوى| ارتياح لدى طلاب الثانوية الأزهرية في امتحان الأدب والنصوص

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

أدى اليوم الخميس طلاب القسم الأدبي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة الأدب والنصوص، وسط ارتياح، في حين أدى طلاب شهادة الثانوية للبعوث الإسلامية الامتحان في مادة العروض، وسط هدوء واستقرار باللجان وعدم وجود أية شكاوى.

مادة الأدب والنصوص

وقامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وتفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، أعمال الشهادة الثانوية الأزهرية في لجنة القدس بمنطقه الجيزة الأزهرية والتي تضم معاهد(معهد فتيات القدس- معهد فتيات الهرم- معهد فتيات مجدول- معهد فتيات قطبة)، للتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في أعمال الامتحانات.

وبتكليف من الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الازهرية، تفقد اليوم الخميس الدكتور أحمد خليفة شرقاوي. رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم حيث قام بمتابعة أعمال الشهادة الثانوية الازهرية والتي شملت : لجنة القدس بمنطقة الجيزة الازهرية وتضم هذه اللجنة: معهد فتيات القدس - معهد فتيات الهرم - معهد فتيات مجدول - معهد فتيات قطبه.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالب وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالب وطالبة، ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على (٤٧) لجنة.

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