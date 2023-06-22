نهاية القصة.. الشركة المالكة لغواصة “تيتان” المفقودة تعلن فقدان ركابها

قالت “أوشن جيت”، الشركة المالكة للغواصة المفقودة “تيتان”، اليوم الخميس، إنها تعتقد أن ركاب غواصة “تيتانيك” المفقودة “فقدوا للأسف”.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قالت الشركة في بيان: “نعتقد الآن أن رئيسنا التنفيذي ستوكتون راش، شاهزاده داود وابنه سليمان داود، هاميش هاردينج، وبول هنري نارجوليت، قد فقدوا للأسف”.

وأضافت: “كان هؤلاء الرجال مستكشفين حقيقيين يتقاسمون روح المغامرة المميزة، وشغفا عميقا لاستكشاف محيطات العالم وحمايتها”.

وتابعت: “قلوبنا مع هذه النفوس الخمسة وكل فرد من أفراد أسرهم خلال هذا الوقت المأساوي. نحن نحزن على فقدان الأرواح والفرح الذي جلبوه لكل من عرفوه”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصادر، إن الحطام قرب تيتانيك يعود إلى جسم الغواصة المفقودة.

وكشف صديق أحد الأفراد داخل غواصة "تيتانيك” المفقود، عن أنه تم العثور على حطام إطار الهبوط والغطاء الخلفي للغواصة.

وأوضحت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أنه تم اكتشاف الحطام قرب آخر موقع معروف للغواصة.