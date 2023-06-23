زيلينسكي يعلن تفشي الفساد.. وملاجئ الحرب غير صالحة للعيش فيها

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي والدفاع، من أن ربع الملاجئ في البلاد وثلثها في العاصمة كييف، غير صالحة كملاذ آمن.



وقال زيلينسكي على قناته في تيليجرام: "ربع الملاجئ في أوكرانيا وثلثها في كييف غير صالحة للاستعمال".

وأشار إلى أن مجلس الأمن القومي والدفاع قرر محاسبة المسؤولين وإصلاح جميع الهياكل الوقائية لتكون في حالة مناسبة.

وأضاف زيلينسكي:" السلطات تواصل العمل على تنفيذ الإصلاح القضائي بتعاون وثيق مع الاتحاد الأوروبي"، مشددا على أنه سيتم تعزيز المسؤولية عن الفساد في نظام العدالة.