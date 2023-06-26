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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيت الروبي يتصدر شباك التذاكر بفارق كبير عن أقرب مناقسيه

بيت الروبي
بيت الروبي

تمكن فيلم بيت الروبي من الاحتفاط بالصدارة في شباك الايرادات في مصر أمس الاحد . 

حقق الفيلم إيرادات وصلت إلي 2,759,782 ملايين جنيه، ليحصل علي المركز الاول بين الاعمال التي يتم عرضها حاليا في السينمات .

فيلم "بيت الروبى" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الرابعة في السينما بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك فى بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، و "من أجل زيكو" الذى شارك فى بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، إضافة إلى فيلم "شلبى" الذى عرض بداية العام الجديد.

أما كريم عبد العزيز فيتعاون مع المخرج بيتر ميمى للمرة الأولى في السينما والثالثة بوجه عام، وذلك بعدما قدم معه مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني والجزء الثالث، وكان مقررا التعاون سوياً في مسلسل "الحشاشين" في رمضان المقبل، إلا أنه تم تأجيله لشهر رمضان 2024 حسبما أعلن كريم عبد العزيز بسبب أن العمل ضخم إنتاجياً ويحتاج إلى وقت كبير للتحضيرات.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم بيت الروبي الأغنية الدعائية للفيلم “سمع هس” والتى يقوم بغنائها كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ومحمود العسيلي.

الأغنية من كلمات فليبينو وألحان و توزيع أحمد طارق يحيى ومن إخراج بيتر ميمي.

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يحافظ على الصدارة.. بيت الروبي يتجاوز الـ 4 ملايين جنيه أمس

ايردات السينما أمس : 

فيما حقق فيلم شوجر دادي ايرادات أمس وصلت الى 65,014 الف جنيه  ، وحقق فيلم يوم 13 مبلغ  45,531 الف  جنيه ، وحقق فيلم بعد الشر ايرادات بلغت  الف جنيه 13,928 الف جنيه .

بينما حقق فيلم هارلي ايراد أمس وصل الى 6,967 الف جنيه ، وحقق فيلم رهبة مبلغ 1,935 الف جنيه  ، وحصد فيلم ب 19 إيرادات وصلت الى 1,342 الف جنيه  .

بيت الروبي المخرج بيتر ميمي فيلم بيت الروبى كريم عبد العزيز كريم محمود عبد العزيز محمود العسيلى مسلسل الحشاشين

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