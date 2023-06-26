بينهم سيدتين.. إصابة 4 أشخاص بطلقات خرطوش في مشاجرة بسوهاج

أصيب 4 أشخاص بينهم ربتي منزل، بطلقات خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم؛ إثر نشوب مشاجرة بين 6 أشخاص بناحية الحسامدة دائرة مركز طما شمالي محافظة سوهاج؛ بسبب خلافات الجيرة ولهو الصغار.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، مفاده إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة الخرطوش، دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین إصابة كل من:" طرف أول المدعو محمد ع.م.أ- 40 سنة- عامل، مصاب برش خرطوش بالفخذ الأيسر، وشقيقته المدعوة هبه ع.م.أ-31 سنة- ربة منزل، مصابة برش خرطوش بالفخذ الأيمن، وزوجته المدعوة يسرية ز.م.أ- 35 سنة- ربة منزل، مصابة برش خرطوش بالوجه والذراع الأيسر".

وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

وبين طرف الثاني كل من:" المدعو زهري م.أ.ع.ع- 75 سنة- مزارع، مصاب بطلق ناري بالساق اليسرى، ونجلي عمومته المدعو خالد ص.م.أ- 42 سنة- عامل، والمدعو أحمد أ.م.أ- 23 سنة- عامل، والطرفان يقيمان بذات الناحية".

تم نقل الأول إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول فرد روسي محلي الصنع، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني فرد خرطوش محلي الصنع، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب وإطلاق أعيرة من الأسلحة المضبوطة؛ ما نتج عنه الإصابات المُشار إليها؛ بسبب خلافات الجيرة ولهو الاطفال.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.