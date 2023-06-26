عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينهم سيدتين.. إصابة 4 أشخاص بطلقات خرطوش في مشاجرة بسوهاج

صدى البلد

أصيب 4 أشخاص بينهم ربتي منزل، بطلقات خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم؛ إثر نشوب مشاجرة بين 6 أشخاص بناحية الحسامدة دائرة مركز طما شمالي محافظة سوهاج؛ بسبب خلافات الجيرة ولهو الصغار.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، مفاده إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة الخرطوش، دائرة المركز.

محافظ سوهاج: تيسير النحر المجاني بالمـ.ـجازر الحكومية للأهالي خلال أيام عيد الأضحى

جنايات سوهاج: السجن 7 أعوام لـ بائع متجول أنهى حياة عمه بميدان العارف

وبالإنتقال والفحص تبین إصابة كل من:" طرف أول المدعو محمد ع.م.أ- 40 سنة- عامل، مصاب برش خرطوش بالفخذ الأيسر، وشقيقته المدعوة هبه ع.م.أ-31 سنة- ربة منزل، مصابة برش خرطوش بالفخذ الأيمن، وزوجته المدعوة يسرية ز.م.أ- 35 سنة- ربة منزل، مصابة برش خرطوش بالوجه والذراع الأيسر".

وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

وبين طرف الثاني كل من:" المدعو زهري م.أ.ع.ع- 75 سنة- مزارع، مصاب بطلق ناري بالساق اليسرى، ونجلي عمومته المدعو خالد ص.م.أ- 42 سنة- عامل، والمدعو أحمد أ.م.أ- 23 سنة- عامل، والطرفان يقيمان بذات الناحية".

تم نقل الأول إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول فرد روسي محلي الصنع، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني فرد خرطوش محلي الصنع، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب وإطلاق أعيرة من الأسلحة المضبوطة؛ ما نتج عنه الإصابات المُشار إليها؛ بسبب خلافات الجيرة ولهو الاطفال.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج طما خلافات الجيرة مشاجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب

إجازات ومرتبات ومجازر مجانية.. قرارات وهدايا الدولة للمواطنين في عيد الأضحى

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

الأرصاد : نسبة الرطوبة بالمناطق الساحلية تصل لـ 75 %

بشائر الخير قبل العيد| التموين: اللحوم تبدأ من 130 جنيها.. وطرح دواجن بتخفيض 30%

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

دعاء يوم التروية لغير الحاج .. أدركه بـ 6 كلمات جامعة حتى مغيب الشمس

قريبًا على الدائري| الأتوبيس الترددي يعمل في هذا الموعد.. والميكروباص ممنوع

موضوعات متعلقة

والدها منعها تخرج.. التصريح بدفن جثمان فتاة أنهت حياتها في سوهاج

ترشيحاتنا

60% من أسئلته غير مباشرة| متخصصون يقيمون امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023

لماذا عزلت الدولة العثمانية الخديوي إسماعيل ونصبت توفيق بدلًا منه

هل يجوز الذهاب إلى عرفات مباشرة وترك المبيت يوم التروية ؟

نكسة كبيرة لـ روسيا .. تطورات في أزمة أرض السفارة بأستراليا |شاهد

رسميا.. برشلونة يعلن ضم جوندوجان

تنظيم حفل صوت وضوء في معبد فيلة لـ جوارديولا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة العيد .. طريقة عمل حلويات المدبح

يختتم غدا.. ثقافة الدقهلية تواصل ليالي العرض المسرحي «العمى»|صور

طريقة اقتصادية لعمل السينابون

جذابة ولافتة.. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالتها

فيديو

مصرية ترى شبيه ابنها المتوفى بالحرم وأخرى تفاجأ بنجلها يقود الطائرة ..لحظات مبكية

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ