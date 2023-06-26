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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مرعوب.. صاحب مقهى أسفل عقار الإسكندرية المنهار يجهش بالبكاء على الهواء

عقار الإسكندرية
عقار الإسكندرية

علق محمد السيد  صاحب المقهى المتواجد في عقار سيدي بشر بالسكندرية الذي إنهار اليوم، على انهيار العقار، قائلا: "صحيت على بكاء شديد من أبنائي بعد انهيار العقار".

 

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وقال محمد السيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم": "فيه ناس طماعة بتضيع أي شيء جيد يتم تنفيذه في الدولة المصرية ".

وأضاف محمد السيد : " أنا عايش على القيمة الإيجارية التي أحصل عليها من المقهى الذي إنهار بشكل كامل "، متابعا: " قدر الله وماشاء فعل ".

واكمل محمد السيد: "الحي أكد أن العقارعرضة للانهيار"، مضيفا: "الإيجار اللي كان بيجيلي راح ".

ودخل محمد السيد في نوبة بكاء على الهواء، قائلا: "أنا مش قادر انزل من بيتي ومرعوب .. الله المستعان".

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