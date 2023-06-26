مرعوب.. صاحب مقهى أسفل عقار الإسكندرية المنهار يجهش بالبكاء على الهواء

علق محمد السيد صاحب المقهى المتواجد في عقار سيدي بشر بالسكندرية الذي إنهار اليوم، على انهيار العقار، قائلا: "صحيت على بكاء شديد من أبنائي بعد انهيار العقار".

وقال محمد السيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم": "فيه ناس طماعة بتضيع أي شيء جيد يتم تنفيذه في الدولة المصرية ".

وأضاف محمد السيد : " أنا عايش على القيمة الإيجارية التي أحصل عليها من المقهى الذي إنهار بشكل كامل "، متابعا: " قدر الله وماشاء فعل ".

واكمل محمد السيد: "الحي أكد أن العقارعرضة للانهيار"، مضيفا: "الإيجار اللي كان بيجيلي راح ".

ودخل محمد السيد في نوبة بكاء على الهواء، قائلا: "أنا مش قادر انزل من بيتي ومرعوب .. الله المستعان".