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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انتهاء تصوير "أهل الكهف" بالمغرب .. صور

فيلم أهل الكهف
فيلم أهل الكهف

انتهي  فريق عمل فيلم "أهل الكهف" من تصوير المشاهد النهائيه للعمل بالمغرب وقد أعلن منتج العمل محمد رشيدي من تصوير المشاهد الخارجيه والنهائيه للفيلم بالمغرب وذلك بمدينه مراكش والذي من المقرر وضع اللمسات النهائيه للعمل ليكون جاهزا لطرحه بالسينمات خلال الفتره القادمة.

وقد شهد التصوير العديد من المشاهد التي جمعت ابطال العمل منهم خالد النبوي و غاده عادل و محمد فراج و محمد ممدوح و هاجر أحمد و ريم مصطفي و أحمد بدير وعبد الرحمن ابو زهره و أحمد عيد وغيرهم العديد.

"أهل الكهف" من تاليف ايمن بهجت قمر و انتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن و اخراج عمرو عرفه.

اهل الكهف

وكانت أصدرت شركة رشيدي برودكشن، بيانًا رسميًا، حول امتلاكها انتاجيًا جميع حقوق فيلم أهل الكهف، بطولة الفنان خالد النبوي والفنانة غادة عادل، وذلك بعد تنازل المنتج السابق وليد منصور عن حقوقه في شراكة الفيلم.

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وجاء بيان شركة رشيدي برودكشن كالتالي: لاحظنا  قيام عدد من المواقع الإليكترونية بذكر الكثير من الأخبار عن فيلم أهل الكهف، تصحبها بوسترات وأخبار تحمل أسم المنتج السابق للعمل، حيث تنازل لنا المنتج السابق وليد منصور عن كافة حقوقه في هذا المصنف، مما يشكل اعتداءً على حقوقنا وهذا المصنف، ويعد مخالفة قانونية تُعرضكم للمساءلة القانونية.

وتابع البيان: لذا وجب علينا إخطار سيادتكم وإحاطتكم علما، بأن شركتنا هي مالكة كافة حقوق فيلم أهل الكهف بصفتها منتجة العمل، وننبه عليكم بضرورة إزالة هذه المخالفة، وعدم عرض أي مادة دعاية أو إخبارية تحمل أي اسم بخلاف اسم شركتنا المذكور بعالية.

وأضاف البيان: “في حالة مخالفة ذلك؛ سوف نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية عملًا بنص المادة 181 من القانون 82 لسنة 2002.. يمكنكم التأكد من أي أوراق رسمية عن طريق الجهتين المختصين، وهم غرفة صناعة السينما أو هيئة الرقابة على المصنفات”.

فيلم أهل الكهف
فيلم أهل الكهف
فيلم أهل الكهف
فيلم أهل الكهف
فيلم أهل الكهف
فيلم أهل الكهف
فيلم أهل الكهف
فيلم أهل الكهف
فيلم أهل الكهف
فيلم أهل الكهف
أهل الكهف أحمد بدير الفنان خالد النبوي الفنانة غادة عادل ايمن بهجت قمر فيلم اهل الكهف

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