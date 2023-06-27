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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد يوسف أول الحضور للعرض الخاص لفيلم مستر إكس

خالد يوسف
خالد يوسف

حرص المخرج الكبير خالد يوسف على حضور العرض الخاص لفيلم مستر إكس لأحمد فهمي وهنا الزاهد.

وجاء حضور خالد يوسف العرض الخاص لدعم فهمي في تجربته السينمائية الجديدة بعد مسلسل سره الباتع الذي قدمه في موسم رمضان الماضي .

وحضر العرض حتي الآن كل من خالد يوسف ومحمد أنور وأوس أوس ورحاب الجمل .

تستقبل دور العرض السينمائية فيلم مستر إكس بطولة الفنان أحمد فهمي، الذي ينافس ضمن موسم عيد الأضحى.

ويحتفل الفنان أحمد فهمي بأول عرض للفيلم غدا 27 يونيو، من خلال إقامة عرض خاص للفيلم بحضور جميع فريق العمل وعدد من أصدقائه المقربين. 

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فيلم مستر اكس

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، اذ قدم الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، ريم مصطفى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف، رانيا منصور، وآخرين و العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.

خالد يوسف
خالد يوسف
خالد يوسف
خالد يوسف
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