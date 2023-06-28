أخبار التكنولوجيا| لعبة شهيرة محملة ببرامج خبيثة تهدد أجهزة ويندوز 10.. «أندرويد 14» آخر تحديث يصل هذه الهواتف من سامسونج

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعلنت شركة ميتا Meta الأمريكية، عن أن تطبيق واتساب بيزنس WhatsApp Business، المصمم خصيصا للشركات الصغيرة، قد تجاوز عدد مستخدميه 200 مليون مستخدم نشط شهريا.

تستعد شركة سامسونج Samsung، لدفع الإصدار التجريبي من واجهة المستخدم الخاصة بها One UI 6.0 خلال شهر يوليو المقبل، وهو التحديث المستند إلى نظام التشغيل Android 14، الذي أعلنت عنه مطورة أندرويد "جوجل" خلال مؤتمرها السنوي للمطورين Google I / O الشهر الماضي.

حذر مستخدمي أجهزة ويندوز Windows، من تهديد خطير مكتشف حديثا والذي يمكنه أن يمنح المتسللين الوصول الكامل إلى سجل الويب وكلمات المرور المخزنة على أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام Windows 10.

بدأت مواقع التجارة الإلكترونية في تقديم عروض مغرية على الهواتف الذكية بمناسبة موسم الأعياد، وبيعها بأسعار مخفضة، كي يحصل العملاء على فرصة لشراء الهاتف الذي يرغبون في شرائه مقابل خصم كبير.

تعد مقاطع فيسبوك ريلز Facebook Reels، هو منافس تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني تيك توك TikTok، وباستخدام Reels يمكن لمستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي إنشاء مقاطع فيديو خاصة بهم مدتها 15 إلى 60 ثانية ومشاركتها مع الموسيقى والمؤثرات الخاصة، على غرار الخاصية ذاتها الموجودة على منصة إنستجرام.

الهواتف الذكية الرائدة الحديثة هي ابتكارات متطورة تضم جميع المواصفات القوية ولكن بتكلفة باهظة الثمن، ولكنها تقدم أداءً يوميا ممتازا وكاميرات خلفية بقدرات ممتازة، إلى جانب مكونات أخرى تجعل منها هواتف ذكية قوية تستمر في العمل بشكل جيد في المستقبل المنظور.

أطلقت شركة أوبو Oppo، ثلاث هواتف جديدة ضمن تشكيلة Reno10 في الصين خلال الشهر الماضي، لكنها تستعد الآن لإطلاق المتغيرات الدولية بمواصفات متغيرة قليلا عن نسختها الصينية.