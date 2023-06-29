عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن|ابنة محمد رمضان ترقص على المهرجانات.. ظهور مثير لابنة شقيقة إليسا

أخبار الفن
أخبار الفن

ابنة محمد رمضان ترقص على المهرجانات.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها ظهور مثير لابنة شقيقة إليسا، مادونا بالعناية المركزة، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها: 

 

النجمة العالمية مادونا تدخل العناية المركزة بعد فقدانها للوعي

كشفت تقارير إخبارية عالمية، عن تعرض النجمة مادونا لوعكة صحية، نقلت على إثرها إلى المستشفى، بعدما فقدت الوعي.

 

فستان مفتوح.. ابنة شقيقة إليسا تثير الجدل بأحدث ظهور

نشرت باميلا حنا -ابنة شقيقة الفنانة إليسا- صورا جديدة لها عبر حسابها الخاص على تطبيق انستجرام، لتظهر لمتابعيها بعد فترة من الغياب.

 

شوفلي جوان.. شاهد ابنة محمد رمضان ترقص على أغاني المهرجانات

ظهرت حنين الابنة الكبرى لـ الفنان محمد رمضان، مع صديقتها، في مقطع فيديو نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

مشاكل وأزمات.. محمد رمضان يكشف مواقف ندم عليها في حياته

حل الفنان محمد رمضان، ضيفا على برنامج كاربول كاريوكي عبر قناة دبي الفضائية، أول أيام عيد الأضحى المبارك، للتحدث عن حياته الفنية والخاصة.

وقال محمد رمضان، إنه ندم على مواقف في حياته الخاصة والعامة تسببت له في مشاكل، بسبب سوء إدارته للأزمة، ونفى تدخله في الأعمال الفنية ومنعه لممثلين أو ممثلات ليعمل معهم في أي عمل.

 

خليتني ومن فدوة لضحكته.. طرح أول أغنيتين من ألبوم حاتم العراقي

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنيتين لـ الفنان حاتم العراقي، من ألبومه الجديد، المنتظر طرحه كاملا خلال الموسم الصيفي الجاري. 

الأغنية الأولى لـ حاتم العراقي تحمل اسم خليتني والثانية تحمل اسم من فدوة لضحكته، وتم طرحهما عبر منصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى، وموقع الفيديوهات يوتيوب. 

 

بعمل لايك لنفسي.. محمد رمضان: جعفر العمدة أحسن مسلسل الموسم الماضي

حل الفنان محمد رمضان، ضيفا على برنامج كاربول كاريوكي عبر قناة دبي الفضائية، أول أيام عيد الأضحى المبارك، للتحدث عن حياته الفنية والخاصة.

وقال محمد رمضان، إن أكثر مسلسل جعفر العمدة يستحق أكبر لايك منه خلال الموسم الدرامي الرمضاني، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مسلسلات تستحق عدم الاعجاب في الموسم الدرامي الرمضاني.

محمد رمضان ابنة محمد رمضان إليسا مادونا حاتم العراقي جعفر العمدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميا ثاني أيام العيد وعيار21 مفاجأة

صدمة لـ الزمالك وبيراميدز .. قرار عاجل في اتحاد جدة بشأن طارق حامد

تطور جديد في سد النهضة .. عباس شراقي يكشف التفاصيل

بعد فوز الأوليمبي على مالي .. فزّورة من مهيب بـ بوست مثير

تعرف على أصغر سيارة من أوبل في مصر

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الخميس

في ثاني أيام عيد الأضحى.. تعرف على سعر الدولار الأمريكي

بعد حرق المصحف.. الأزهر يدعو لمقاطعة المنتجات السويدية ويطالب الحكومات الإسلامية باتخاذ مواقف جادة

ترشيحاتنا

الجيش الروسي: المدفعية تدمر معاقل محصنة للقوات الأوكرانية

أخبار الفن|ابنة محمد رمضان ترقص على المهرجانات.. ظهور مثير لابنة شقيقة إليسا

صور المناطق الصحراوية بطائرة درون.. إخطار سفارة أجنبي ضبط في الواحات

انخفاض تاريخي في سعر الذهب عالميا

حدث ليلا| الأزهر يدعو لمقاطعة المنتجات السويدية بعد حرق المصحف.. انتشال أشلاء بشرية من حطام الغواصة تيتان

دون إجازة.. لجنة انتخابات الأطباء تتلقى طلبات الترشح.. ومفاجأة باليوم التاسع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لبان الدكر؟

تعرف على فوائد زيت السمسم للشعر

فى أحضان زوجها.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بفقدان وزنها

بملابس كاجوال.. ياسمين عز تثير الجدل بإطلالتها

فيديو

مقطع فيديو لمسنة تنهار من البكاء في مكة تثير تعاطف السوشيال ميديا..شاهد

مقطع فيديو على متن طائرة بريطانية يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد

مشاكل وأزمات.. محمد رمضان يكشف مواقف ندم عليها في حياته

كلمة بحبك.. موقف محرج لـ محمد رمضان مع حنان ترك قبل سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

اﻟﻤﺰﻳﺪ