أخبار الفن|ابنة محمد رمضان ترقص على المهرجانات.. ظهور مثير لابنة شقيقة إليسا

ابنة محمد رمضان ترقص على المهرجانات.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها ظهور مثير لابنة شقيقة إليسا، مادونا بالعناية المركزة، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

كشفت تقارير إخبارية عالمية، عن تعرض النجمة مادونا لوعكة صحية، نقلت على إثرها إلى المستشفى، بعدما فقدت الوعي.

نشرت باميلا حنا -ابنة شقيقة الفنانة إليسا- صورا جديدة لها عبر حسابها الخاص على تطبيق انستجرام، لتظهر لمتابعيها بعد فترة من الغياب.

ظهرت حنين الابنة الكبرى لـ الفنان محمد رمضان، مع صديقتها، في مقطع فيديو نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

حل الفنان محمد رمضان، ضيفا على برنامج كاربول كاريوكي عبر قناة دبي الفضائية، أول أيام عيد الأضحى المبارك، للتحدث عن حياته الفنية والخاصة.

وقال محمد رمضان، إنه ندم على مواقف في حياته الخاصة والعامة تسببت له في مشاكل، بسبب سوء إدارته للأزمة، ونفى تدخله في الأعمال الفنية ومنعه لممثلين أو ممثلات ليعمل معهم في أي عمل.

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنيتين لـ الفنان حاتم العراقي، من ألبومه الجديد، المنتظر طرحه كاملا خلال الموسم الصيفي الجاري.

الأغنية الأولى لـ حاتم العراقي تحمل اسم خليتني والثانية تحمل اسم من فدوة لضحكته، وتم طرحهما عبر منصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى، وموقع الفيديوهات يوتيوب.

حل الفنان محمد رمضان، ضيفا على برنامج كاربول كاريوكي عبر قناة دبي الفضائية، أول أيام عيد الأضحى المبارك، للتحدث عن حياته الفنية والخاصة.

وقال محمد رمضان، إن أكثر مسلسل جعفر العمدة يستحق أكبر لايك منه خلال الموسم الدرامي الرمضاني، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مسلسلات تستحق عدم الاعجاب في الموسم الدرامي الرمضاني.