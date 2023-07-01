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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السوشيال ميديا.. أول رد فعل من إمام عاشور على أنباء انضمامه للأهلي.. وأصالة توجه رسالة رومانسية لزوجها

إمام عاشور
إمام عاشور

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

أول رد فعل من إمام عاشور عقب أنباء انضمامه للأهلي

وجه إمام عاشور، لاعب فريق «  ميتيلاند الدنماركي » ، رسالة إلى المتابعين، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتب إمام عاشور عبر خاصية “الاستوري”: “ابتسم فليس هناك ما تخسره فربك موجود ورزقك مكتوب وعمرك محدود، كن جميلًا لكي تري الجمال حولك دائمًا”.

أحييتني بعد موتي.. أصالة توجه رسالة رومانسية إلى زوجها

وجهت الفنانة أصالة، رسالة رومانسية إلي زوجها فائق حسن، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتبت أصالة: “أيامي معك ليست كأيامي قبلك، لم يراني أحد كما تراني.. لم يعطيني أحد كما اعطيتني.. لم يوفيني أحد كما اوفيتني.. أنت جنتي ووطني سعادتي وأماني ياروحا زادتني شغفا وقلب بكل طيب ورفقه ضمني.. شكرا بحجم السماء والأرض لأنك بعد موتي أحييتني”.

السبيل الوحيد.. خبير لوائح يعلق على أزمة غرامة كهربا مع الزمالك

علق خبير اللوائح عامر العمايرة، على أزمة غرامة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب نادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب عامر العمايرة: “‏الموضوع مش محتاج تشنجات أو صوت عالى.. من حق الزمالك يطلب من اللجنة التأديبية للفيفا إيقاف كهربا لعدم دفع الغرامة. كلنا عارفين موقف النادى وأنه مطالب بدفع مليون ونصف المليون دولار لسبورتنج قبل فتح باب القيد، وقضية بو طيب على الأبواب محتاج فلوس ولن تستفيد من الإيقاف، التفاوض هو سبيلك الوحيد”.

بحمام السباحة .. رونالدو يستمتع بإجازته رفقة أولاده

نشر كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، صورة من إجازته الصيفية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر رونالدو برفقه ابنائه، وهو في حمام السباحة، ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين.

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