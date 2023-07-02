أوراق التين علي الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد ، وكل تلك العناصر تزيد من كفاءة الجسد وتجعله دائما في عز شبابه.وتساعد ثمار التين في علاج الضعف الجنسي عند الرجل. حيث يُعتقد أن ورق التين يزيد الخصوبة منذ زمن الإغريق.. وهو يحتوي التين على الكثير من الحديد، وهو أمر مهم لصحة البويضات .، لذا فان ورق التين يحافظ على الشباب ويزيد الخصوبة ويضبط السكر .



ورق التين للدورة الشهرية:

كما تساعد اوراق التين على تنظيم الدورة الشهرية، ولتخفيف حالات الآلام الدورة الشهرية الشديدة ينصح الأطباء بشرب منقوع ورق التين لتخفيف الآلام وتقليل تدفق الدم .



ويساعد ورق التين أيضا على ضبط مستوى السكر بالدم.،كما يساعد على خفض مستويات الدهون الثلاثية فتحمي من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب المختلفة. وتساعد أوراق التين ايضا في السيطرة على مستويات السكر لدى المرضى.، وتحمي من الإصابة بضغط الدم المرتفع.



ويساعد شاي أوراق التين على حل مشاكل القلب والأوعيّة الدمويّة وارتفاع ضغط الدم.كما يقلل مستوى إنزيمات الكبد وحمايته من تراكم السموم.، ويُخلص الجسم من تراكم السموم به.

ورق التين للقولون:

وتساعد أوراق التين في عملبة الهضم ويحافظ على الإمساك.

لتحضير مشروب التين، خذ قدرًا صغيرًا وضعه على نار متوسطة عالية.ثم اسكبي واغلي كوبًا من الماء

وعند اضافةقطعتين من التين المجفف في الماء وغليها حتى يصبح التين طريًا.،بمجرد الانتهاء من ذلك، انقل السائل إلى كوب واشربه على الفور.، وعند شرب هذا السائل يوميًا واشعر بالتأثير المتغير في جسمك.، ستجد القولون أكثر راحة بالسنبة لك والهضم لا يحتوي على أي مشاكل كما سيساعدك التين على النحافة.

و تحتوي أوراق التين على نسبة عالية من الألياف الغذائية يساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي ككل، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الأمعاء ويحميك من الإصابة بالإمساك، فهي تعمل على زيادة حركة الأمعاء وتنظيمها.



وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات والأعشاب البرية، ان أوراق التين تساعد في فقدان الوزن الإضافي.. حيث تساهم الألياف الغذائية في زيادة الشعور بالشبع لفترة أطول، بالتالي التقليل من كمية السعرات الحرارية .

كما تحتوي أوراق التين على الألياف الغذائية الذائبة بالماء، بالتالي تساعد في التخلص من الكوليسترول المرتفع.

وتحتوي أوراق التين المجففة على الأوميغا 3 و6، وهي احماض دهنية صحية وضرورية للصحة بشكل عام ولتعزيز صحة القلب خاصة، إضافة إلى ذلك فإن لهذه الأورق أثر على الدهون الثلاثية في الجسم، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب وقد يحمي ذلك من الإصابة بالأمراض المختلفة.

سرطان الثدي:

و بسبب الألياف الغذائية ، فهي تساعد في تقليل مستويات الجذور الحرة الضارة في الجسم، والتي تحفز بدورها الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان ومن أهمها القولون ، لذا ينصح بمضغ أوراق التين جيدًا ومن ثم بلعها لكن تأكد من غسلها وتنظيفها للاستفادة من فوائد ورق التين هذه.، وقد تقلل كذلك من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

، وتساهم أوراق التين في علاج التهاب الشعب الهوائية.،كما تقلل من الحمض في المعدة لدى الحوامل.، تزيد كذلك من الإثارة الجنسية وتساعد في علاج مشكلة ضعف الانتصاب.، اضافة الى انها تعمل على تقوية العظام.

كما تحتوي أوراق التين على مواد قد تساعد على تقليل مستويات أنزيمات الكبد، وقد يساعد شاي أوراق التين على حل مشاكل القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم.

كما يحسن ورق التين من نمو الشعر.، ويساهم في تخفيف أعراض التهاب الشعب.،ويساعد على تخفيف أعراض القرحة.