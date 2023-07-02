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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أرخص سيدان من سوزوكي .. سعر نيسان صني 2024.. أغلى سيارة BMW.. أسعار خيالية لسيارات محمد رمضان

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أرخص سيارة سيدان جديدة تقدمها سوزوكي بالسوق المصري .. صور

تعتبر السيارة "ديزاير" موديل 2022 أرخص نسخة تقدمها شركة سوزوكي بالسوق المصري، وذلك عن فئة السيدان، حيث يتم طرحها محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات، وبسعر رسمي يبلغ 429.900 جنيه للفئة الأولى والتي تعمل بناقل سرعات "مانيوال".

واحدة منها بـ 13 مليون جنيه | محمد رمضان يستعرض أسطول سياراته

نشر الفنان محمد رمضان بعض الصور الجديدة عبر حسابه الخاص بموقع "انستجرام"، حيث ظهر رمضان يسند على احدى السيارات الفارهة من طراز رولز رويس، بينما يظهر بجانبه أسطول من السيارات الخارقة والتي تحمل علامات تجارية لأقوى مصنّعي المحركات حول العالم.

نيسان صني موديل 2024 الآن في مصر .. اعرف بكام ؟

تظهر حاليًا بالسوق المصري النسخة نيسان صني موديل 2024، والتي تعد واحدة من اشهر السيارات التي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث يتم طرحها عبر 4 فئات من التجهيزات، وبسعر رسمي يبدأ من 485.400 ألف جنيه، مع الاحتفاظ بنفس التصميم الخارجي والقدرات الفنية والتقنية الخاصة بالموديلات السابقة.

سعر خيالي للعربية .. درة تظهر في سيارة رولز رويس | صور

ظهرت النجمة التونسية درة برفقة زوجها وهما بجوار إحدى سيارات رولز رويس الفارهة، والتي تنتمي إلى طرازات كولينان، ونشرت درة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو مع زوجها يتحول إلى عدد من الصور، حيث ظهرا وهما يرتديان ملابس كاجوال باللون الاسود، وهو نفس الطلاء الخاص بالنسخة "كولينان" والتي ظهرت معهما.

الأغلى من BMW بالسوق المصري .. M8 2023 اعرف سعرها الآن

تتصدر السيارة M8 موديل 2023 قائمة السيارات الاغلى سعرًا من BMW، والتي تنتمي إلى عائلة الفئة الثامنة، حيث يتم طرحها بسعر رسمي يبدأ من 8 مليون و 400 ألف جنيه، وتأتي هذه النسخة بتصميم خارجي انيق مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية.

سعر مرسيدس E 200 موديل 2023 في مصر | صور

تتنوع الطرازات المقدمة من شركة مرسيدس داخل السوق المصري، بين فئة الهاتشباك والفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، بالاضافة إلى فئة السيدان، ومنها النسخة المميزة مرسيدس E 200 موديل 2023، والتي يتم طرحها عبر 3 فئات من التجهيزات.

أسعار شيري تيجو 7 موديل 2023 بالسوق المصري | صور

تعتبر السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023، واحدة من أشهر إصدارات الصانع الصيني بالسوق المصري، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث يتم طرحها بسعر رسمي يبدأ من 705 آلاف جنيه.

 

سعر جيلي أوكافانجو العائلية موديل 2023 بالسوق المصري | صور

تعتبر السيارة جيلي أوكافانجو موديل 2023 واحدة من الطرازات العائلية المطروحة بالسوق المصري، والتي تضم 7 مقاعد، بالإضافة إلى باقة من التجهيزات، مع تصميم خارجي كبير الحجم يعكس مساحتها الداخلية التي تتسم بالرحابة.

5 سيارات يقدمها الصانع الألماني .. وبأسعار أقل من الصيني

يقدم الصانع الألماني العديد من السيارات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة السيدان أو الرياضية المتعددة الاستخدام والكروس اوفر، وفئة الهاتشباك ايضا، حيث تشتعل المنافسة بين العلامات التجارية الالمانية وبعض اصدارات الصانع الصيني والتي تخطت سعرها حاجر المليون جنيه.

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