أعلى سعر لـ الدولار في البنوك اليوم 2-7-2023

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع، وذلك في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 2-7-2023

استقرار الدولار

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد بدون أي تغيير للأسبوع الرابع علي التوالي في معظم البنوك التي تعمل داخل السوق المصرية.



سعر البنك المركزي



سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للشراء.

أقل سعر



بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه في بنوك مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية حوالي 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

متوسط السعر



وصل متوسط سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص حوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، فيصل الإسلامي، بلوم، المشرق، الاسكندرية، المصري لتنمية الصادرات، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد،الإمارات دبي الوطني، الكويت الوطني، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، التعمير والاسكان".

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع، في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 2-72-2023 في البنوك المصرية من بينها مصر و الأهلي المصري و التنمية.





وصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه في ميد بنك نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.



اتاحة العملات

وقامت البنوك المصرية بتغذية ماكينات الـ ATM بالأموال لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة اجازة عيد الاضحى وثورة 30 يونيو التى أقرها مجلس الوزراء وأعلن عنها البنك المركزي.

وفى وقت سابق أعلن البنك المركزي قبل أيام طبع عملة فئة الـ 20 جنيها البلاستيكية ، وتوزيعها على البنوك المصرية قبل بدء احتفالات العيد .

وكشفت مصادر مطلعة داخل البنك المركزي المصري أنه تم إبلاغ البنوك بضرورة ضخ وتغذية ماكينات الصراف الآلي ATM بالعملات المعاونة الجديدة سواء الـ 10 و 20 جنيها البلاستيكية بالإضافة لفئات النقد الأخرى الجديدة من عملات 50 و 100 و200 جنيه ضمن الاستعدادات الخاصة باستقبال العيد و منح العيديات. بالإضافة إلي عمليات صرف الرواتب الخاصة بموظفي الدولة من البنوك في الوقت الحالي .

وقالت المصادر إن عمليات تغذية الماكينات بالعملات المختلفة قبل تنفيذ البنوك لإجازة عيد الاضحي وذكري الاحتفال بثورة 30 يونيو والتي بدأت منذ الثلاثاء الماضي.

20 جنيه جديدة



وأعلنت مصادر في البنك المركزي المصري عن طباعة عملة الـ20 جنيها البلاستيكية بقيمة وصلت لملياري جنيه بزيادة السيولة في الأسواق خلال فترة العيد وهو ما يساعد علي تسريع وتيرة قبول العملة الجديدة في السوق، ونفت المصادر قيام البنك المركزي بسحب أي عملات قديمة من الأسواق في الوقت الحالي .

وتعود البنوك لعملها اعتبارا من الثلاثاء المقبل بعد انتهاء مهلة الإجازة التي جري منحها منذ أيام.