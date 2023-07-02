عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنا.. قوص تحرر 75 مخالفة تموينية متنوعة خلال شهر يونيو

قوص
قوص

 

قال الدكتور قدري الشعينى، رئيس مركز ومدينة قوص ، إن ادارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع إدارة الطب البيطرى، شنتا حملات مكثفة على الأسواق بنطاق المدينة والقري التابعة له خلال شهر يونيو الماضى، ضمن الحملات المكثفة بمحافظة قنا.

 

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، بأن الحملات أسفرت عن تحرير ٧٥ محضر مخالفة تموينية متنوعة، بجانب عمل الإدارات الأخرى، لضبط منظومة العمل فى كافة القطاعات التى بتعامل معها المواطن.

 

محافظ قنا يتفقد موقع انهيار أحواض الغابة الشجرية بالصالحية

الفيزياء تعيد الثقة لطلاب الثانوية العامة بقنا وتباين الآراء حول مادة التاريخ

 

وأوضح الشعينى، بأن المخالفات شملت تحرير ٦٠ محضراً لاصحاب المحالات التجارية ومحال الجزارة، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار، وانتهاء صلاحية بعض المواد الغذائية المعروض، وعدم الاحتفاظ بالفواتير فضلا عن ذبح وعرض لحوم خارج المجازر الحكومية.

 

و أضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، بأنه تم تحرير ١٥ محضرا للمخابز البلدية من قبل  لجان التفتيش ومراقبي إدارة التموين، تضمنت المخالفات محاضر  عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، وأخرى لخبز غير مطابق للمواصفات.

 

وأشار الشعينى، إلى أن الحملات الرقابة التموينية على الأسواق مستمرة بشكل دورى لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
 

 

قنا قوص إدارة الطب البيطرى التموين الاسواق مخالفة تموينية المجازر الحكومية السلع مجهولة المصدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023 .. خبر عاجل بشأنه الآن

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

6 نقط وخسارة| 4 عقوبات تنتظر الزمالك حال الانسحاب من قمة الأهلي.. تفاصيل المادة 51

بسبب بوست الخروف.. قناة cbc تحيل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق

تهريج.. كريم شحاتة: إيقاف نجم الزمالك بسبب احتفال خادش للحياء

قبل مرور ساعة.. إجابات الفيزياء والتاريخ في كل جروبات الغش

بعد نشر إعلان وفاة إسلام حافظ.. أول تعليق من زوجته جيهان خليل

موضوعات متعلقة

مشاريع عملاقة في الطرق والنقل يشعر بها أهالي قنا عقب ثورة 30 يونيو|تفاصيل 

تعرف على أماكنها.. مياه قنا: تشغيل شحن العدادات مسبقة الدفع خلال إجازة العيد

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من "التعاون الإسلامي" ضد حرق المصحف في السويد

نهاية الزيجة رقم 12.. رجال في حياة غادة عبد الرازق.. فيديوجراف

أسئلة غير مباشرة.. تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان التاريخ

التعليم ترد على شكاوى صعوبة امتحان تاريخ الثانوية العامة :مطابق للمواصفات

السعودية.. وفاة الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز

عائد مدفوع مقدما.. شهاده "اختيارك" من بنك التنمية الصناعية "IDB"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنف ودمار باريس.. هذا ما فعلته العنصرية بأهم دول السياحة العالمية

عادات نفعلها في الصيف تسبب مرضا جلديا خطيرا.. احذروها

الأهلي ماركة عالمية.. سطلانة تغزو معقل ريال مدريد.. تفاصيل بالصور

غرائب العيد.. خناقة في الساحل بالمايوهات وجزار المونوريل وعجل نط من البلكونة

فيديو

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

استمر 10 أيام.. حريق قرية بسوهاج يتجدد كلما انطفأ ويلتهم المنازل والمحاصيل

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

من الألف للياء.. تفاصيل القبض على جزار المونوريل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ