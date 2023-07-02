قنا.. قوص تحرر 75 مخالفة تموينية متنوعة خلال شهر يونيو

قال الدكتور قدري الشعينى، رئيس مركز ومدينة قوص ، إن ادارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع إدارة الطب البيطرى، شنتا حملات مكثفة على الأسواق بنطاق المدينة والقري التابعة له خلال شهر يونيو الماضى، ضمن الحملات المكثفة بمحافظة قنا.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، بأن الحملات أسفرت عن تحرير ٧٥ محضر مخالفة تموينية متنوعة، بجانب عمل الإدارات الأخرى، لضبط منظومة العمل فى كافة القطاعات التى بتعامل معها المواطن.

وأوضح الشعينى، بأن المخالفات شملت تحرير ٦٠ محضراً لاصحاب المحالات التجارية ومحال الجزارة، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار، وانتهاء صلاحية بعض المواد الغذائية المعروض، وعدم الاحتفاظ بالفواتير فضلا عن ذبح وعرض لحوم خارج المجازر الحكومية.

و أضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، بأنه تم تحرير ١٥ محضرا للمخابز البلدية من قبل لجان التفتيش ومراقبي إدارة التموين، تضمنت المخالفات محاضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، وأخرى لخبز غير مطابق للمواصفات.

وأشار الشعينى، إلى أن الحملات الرقابة التموينية على الأسواق مستمرة بشكل دورى لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

