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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. إصابة طالبين ومراقب بالإعياء أثناء امتحان الفيزياء والتاريخ .. وشاومينج: الفيزياء سهلة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في قسم التعليم على مدار الساعات الماضية تزامنا مع امتحانات الثاموية العامة جاءت كالتالي : 

التعليم ترد على شكاوى صعوبة امتحان تاريخ الثانوية العامة :مطابق للمواصفات

علقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على شكاوى صعوبة امتحان التاريخ 2023 ، الذي أداه اليوم طلاب الشعبة الأدبية في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

اصابة طالبين ومراقب بالإعياء والهبوط أثناء امتحان الفيزياء والتاريخ بالمنيا

أصيب  طالب وطالبة ومراقب بالإعياء والهبوط أثناء انعقاد امتحانات الثانوية العامة في مادتي الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للأدبية في لجان مركزي بني مزار ومغاغة بشمال المنيا.

شاومينج لطلاب الثانوية: الفيزياء سهلة عشان إحنا معاكم.. وهتقفلوا الباقي على إيدينا

وجه شاومينج رسالة عاجلة لمتابعيه من طلاب الثانوية العامة 2023  الشعبة العلمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعد إشادة الطلاب بسهولة امتحان الفيزياء 2023 .

تاريخ وفيزياء ثانوية عامة| شاومينج يواصل التسريب.. ضبط 6 غشاشين.. وهدية للمراقبين بسبب العيد

أدى اليوم الأحد طلاب الثانوية العامة 2023 ، امتحان الفيزياء 2023 للشعبة العلمية ، وامتحان التاريخ 2023 للشعبة الأدبية في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية.

نقل طالبين للمستشفى أثناء امتحانات الفيزياء والتاريخ بالقليوبية

أصيب طالب وطالبة بحالات مرضية طارئة خلال امتحانات الفيزياء والتاريخ اليوم بمحافظة القليوبية.

حقوق القاهرة: استكمال أعمال التصحيح وعودة شئون الطلاب الثلاثاء المقبل

كشفت كلية الحقوق جامعة القاهرة اعلان هام للطلاب بخصوص أعمال التصحيح و رصد درجات الامتحانات، حيث تستكمل أعمال التصحيح والرصد والمراجعة للإمتحانات يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023، كما تعود أيضًا شؤون الطلاب للعمل من جديد ابتداء من الثلاثاء . 

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