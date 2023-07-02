فتحي عبد الوهاب يحتفل بزفاف شقيقته وسط الفنانين |صور

احتفل الفنان فتحي عبد الوهاب بزفاف شقيقته د. حنان إلي رجل الأعمال الأمريكي أنتوني مارين بقصر محمد علي بالمنيل.

وحضر الحفل، الاهل واصدقاء العائلتين والعديد من الفنانين منهم الفنان محمد رجب و الفنانة صفاء الطوخي ..و المؤلف هاني سرحان و الفنانة غفران محمد و المنتج حسام شوقي.

يذكر ان آخر أعمال الفنان فتحي عبد الوهاب مسلسل الكتيبة ١٠١ الذي شارك به في السباق الرمضاني.

وكان من بطولة عمرو يوسف ،فتحي عبد الوهاب، آسر ياسين، خالد الصاوي، وفاء عامر، رشا مهدى وغيرهم من النجوم والنجمات.

و شارك أيضا في مسلسل سوق الكانتو و الذي عرض في شهر رمضان الماضي و كان من بطولة أمير كرارة ومي عز الدين و مها نصار من تأليف هاني سرحان و من اخراج حسين المنباوي.

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