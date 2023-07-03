نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

وظائف شاغرة بالبحث العلمي.. تعرف على تفاصيل التقديم



أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن الوظائف التالية:



‎صيدلة القاهرة تعلن عن قبول طلبات التقدم لدبلوم اليقظة الدوائية

‎أعلنت كلية الصيدلة - جامعة القاهرة ، عن قبول طلبات التقدم لدبلوم اليقظة الدوائية كدبلوم مهنى أول مرة للعام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤ .



‎ذكاء اصطناعي حلوان : نسب نجاح البرامج المتميزة بلغت ٩٦٪؜

‎أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان نتائج مرحلة البكالوريوس وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و الدكتور اسامة امام عميد كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي .



‎..قمر الرعد .... الليلة نشهد ظهور أول بدر عملاق في 2023

‎تتزين سماء مصر اليوم ليلآ بظهور بدر شهر ذو الحجة والمعروف ب قمر الرعد فى ظاهرة فلكية ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال ويظهر القمر بشكل جميل فيعد فرصة مميزة للتصوير.