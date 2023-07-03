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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نوع من الفاكهة بديلة للقهوة ولها نفس المفعول | لن تتوقعها

صدى البلد

يلجأ الكثير من الأشخاص الى تناول القهوة كل صباح ليتمكّنوا من الاستيقاظ والحصول على الطاقة لبدء يومهم بنشاط، ولأن القهوة لها مخاطر كثيرة علي الصحة ، هناك دراسة حديثة  أكدت أن هناك بدائل أخرى صحية وخالية من الكافيين تساعد في الحصول على الطاقة والنشاط نرصد أهم بدائل القهوة وفقاً لموقع timesnownews.

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن تناول حبتان من التفاحة على الصباح تعادل تناول كوب من القهوة، والتي تعطيك نفس الطاقة والحيوية التي تحصل عليها من القهوة ولكن بطريقة صحية، من خلال التخلي عن الكافيين الذي يؤدي لإصابتك بالعديد من المشاكل الصحية مثل الأرق المستمر والإجهاد وعدم القدرة على النوم لفترات طويلة.

وأوضحت الدراسة أن السكر الموجود في فاكهة التفاح هو المسؤول عن الحصول على الطاقة والتي تُعدّ بديلاً مثالياً لمادة الكافيين، لذلك ينصح الخبراء مدمني الكافيين للتخلص من الخمول بتناول حبة من التفاح في البداية لتقليل كمية القهوة تدريجاً، ومن ثم الوصول الى تناول حبتين فقط، لأن الإفراط في تناول التفاح قد يسبب عسر الهضم والانتفاخات.

كما حذر الباحثون من الإفراط في تناول الكافيين الذي يسبّب بعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وزيادة معدل ضرباته بشكل مفاجئ، واختلال معدلات التوازن في الجسم، مما يؤدي إلى الشعور بالدوخة والخمول.

فوائد التفاح

أن فيتامين "سي" يعمل مضادا للأكسدة، ويقضي على المركبات الضارة التي تسمى بالجذور الحرة.
التفاح يساعد على إنقاص الوزن، بفضل ما يحتويه من ألياف، إذ يعزز الشعور بالشبع ويقلل من تناول السعرات الحرارية، وبالتالي يساعد على فقدان الوزن.

التفاح يدعم عمل الدماغ، إذ تظهر الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن تناوله من الممكن أن يحد من التوتر الذهني والإجهاد التأكسدي، وبالتالي فهو يبطئ بروز علامات الشيخوخة.

ظهرت العديد من الدراسات أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه بما فيها التفاح والخضروات، يمكن أن يقلل خطر بعض أنواع السرطان.

عدم الاستهلاك المفرط للتفاح الذي يمكن أن يؤدي إلى عسر الهضم.

بدائل القهوة تناول القهوة تناول الكافيين عسر الهضم فوائد التفاح فقدان الوزن فيتامين سي

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