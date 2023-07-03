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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة لـ الاحتلال الإسرائيلي: التصعيد الحالي في الضفة الغربية خطير للغاية

جنين
جنين

قالت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إنها على اتصال مباشر مع كل الأطراف المعنية للتهدئة وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية لـ جنين.

وأوضح المنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، أن “التصعيد الحالي في الضفة الغربية خطير للغاية”.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيترأس اجتماعا عاجلا  للقيادة الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين، لبحث العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها.

كانت طائرات الاحتلال قد استهدفت بالصواريخ عدة مواقع داخل مخيم جنين وعلى أطرافه.

وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية مدرعة مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

بيان عاجل من الصحة الفلسطينية بشأن أحداث جنين

تصعيد إسرائيلي وسقوط ضحايا .. ماذا يحدث في مخيم جنين ؟

وقال موقع (والا) العبري، أن أكثر من 1000 جندي يشاركون في عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات جديدة نحو المدينة .

جنين الأمم المتحدة فلسطين إسرائيل

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