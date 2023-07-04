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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023: مقابلة شخص جديد

صدى البلد

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023

قد تواجه الكثير من الصعود والهبوط اليوم، قد تجد نفسك تشعر بالتفاؤل والحماس بشكل لا يصدق في لحظة واحدة ، ثم فجأة غارقة ومزاجية في اللحظة التالية، تذكر أن تأخذ أنفاسًا عميقة وركوب موجة مشاعرك دون إصدار أحكام.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

اليوم هو يوم رائع لتعميق علاقتك بشريكك أو مقابلة شخص جديد يثير اهتمامك، قد تشعر بمزيد من المغازلة والثقة ، وستكون شغفك وكثافتك مغرية للآخرين.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

خذ وقتًا للانخراط في الأنشطة التي تجلب لك السعادة والوفاء ، ولا تخف من طلب الدعم من أحبائك أو المهنيين إذا لزم الأمر، لديك مرونة قوية وقدرة على التغلب على أي تحديات تعترض طريقك ، لذا ثق بنفسك وقدرة جسمك على الشفاء

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

ثق بحدسك ولا تخف من التفكير خارج الصندوق، ومع ذلك ، ضع في اعتبارك ميولك نحو السيطرة أو التملك في مكان عملك، تعاون مع زملائك وكن منفتحًا على وجهات نظر جديدة ، حيث سيؤدي ذلك إلى نجاح أكبر على المدى الطويل

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

كن حذرًا وتجنب الإنفاق أو القرارات المتهورة ، والتي قد تؤثر على أهدافك المالية طويلة المدى، التزم بالنهج العملي ، ويمكنك الاستفادة من الاتجاهات الحالية لبناء الثروة والأمن.

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